Política 10-11-2026

Encuesta Criteria: Presidente Kast con 24% de aprobación y 67% de desaprobación



La aprobación del Presidente José Antonio Kast baja 1 punto porcentual, llegando a 24% respecto de la semana anterior, la desaprobación en tanto sube a 67% (+2 puntos) y un 9% declara no saber (-1).

Respecto de los atributos presidenciales, vemos una caída en todos los atributos medidos respecto de la medición de mayo.

Los atributos que más destacan son Es trabajador con 48% de menciones (-8 puntos) y Es directo, va de frente con 39% (-14 puntos). Los atributos menos mencionados son Ha enfrentado bien las dificultades que se le han presentado con 26% (sin medición en mayo), Es cercano a la gente con 26% (-8), que al igual que en mayo es de los menos mencionados, y Es el líder que Chile necesita con 26% (-16).

La frase todo va a estar bien, dicha por el Presidente genera emociones predominantemente negativas: decepción (46%) y rabia (30%), frente a esperanza (21%) y confianza (15%). Entre quienes votaron por Kast en segunda vuelta predominan la esperanza (41%) y la confianza (31%), aunque un 32% también declara decepción.

Coherente con esto, un 68% considera que el gobierno es poco o nada capaz de lograr que al país le vaya bien, frente a un 23% que lo ve bastante o muy capaz.

La percepción sobre el manejo de la situación de emergencia también se deteriora: un 55% lo considera incorrecto (+4 puntos respecto de octubre) y un 26% correcto (-3). Desde marzo, la percepción de una manejo correcto cae 13 puntos (de 39% a 26%) y del incorrecto sube 12 (de 43% a 55%).

Esta mirada se extiende a los planes sectoriales: cerca de la mitad percibe que el gobierno improvisa en generación de empleo (48%), seguridad (47%) y crecimiento económico (44%), mientras solo entre 16% y 20% ve un plan claro.

