Política 18-06-2023

Encuesta Panel Ciudadano: 43% reconoce saber poco o nada de propuesta constituyente



En medio de la crisis sanitaria por virus respiratorios que marcó la salida del ex subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, la desaprobación del Presidente Gabriel Boric por su gestión llegó al 61%, mientras que 29% declaró aprobar su gestión y 10% dijo no saber.

En el sondeo se realizaron cruces entre los ciudadanos que son votantes habituales y aquellos quienes sólo votan, principalmente, cuando los comicios son obligatorios. La desaprobación del Presidente asciende a 69% en quienes sólo van a votar cuando las elecciones son obligatorias. En tanto, aquellos ciudadanos que son votantes habituales, la desaprobación del Presidente es de 55%.

Con respecto a las principales temáticas que preocupan a los chilenos, la delincuencia y el narcotráfico son los problemas que declaran ser más graves en el país, con 45% de los encuestados que lo afirman, muy por encima de Salud, que obtuvo el segundo lugar con un 9%, Pensiones con un 3%, Educación con un 2%, entre otros.

En cuanto al proceso constitucional, y a casi dos semanas de iniciado el trabajo de los consejeros constitucionales, el 37% de los encuestados afirma que, con la información que tiene hasta el momento, prefiere la constitución que redactaron los expertos y que revisarán y modificarán los consejeros recién electos. Al cruzar esta pregunta con la disposición de ir a votar, entre quienes son habituales y quienes lo hacen cuando es obligatorio, los primeros declaran preferir la constitución de expertos en 40% versus el 33% de los votantes obligados. En tanto, un 34% declara preferir la Constitución vigente y 29% de los encuestados dice no saber.

Al profundizar el grado de conocimiento que tienen del contenido de este documento en desarrollo, solo un 11% declara estar bastante informado sobre esta propuesta. Sin embargo, el 46% afirma conocer algo de ésta y un 43% dice saber poco o nada.