Política 31-10-2023

Encuesta Pulso Ciudadano: 69,7% en contra y 30,3% a favor de propuesta de nueva Constitución



Pulso Ciudadano dio a conocer su encuesta correspondiente a octubre de 2023, en la cual un 36,7% de la población estaría votando en contra en el Plebiscito de Salida para la Propuesta de Nueva Constitución, + 0,4 puntos con relación a la medición del mes de septiembre (36,3%).

En tanto, un 12,3% estaría votando a favor, + 1,0 puntos con relación a la medición de septiembre (11,3%). Un 31,2% no sabe, un 11,5% votaría nulo/blanco y un 8,3 % no votaría.

A 49 días de la votación del Plebiscito del 17 de diciembre 2023, un primer pronóstico electoral, sobre votos válidos, da para el en contra un 69,7% y el a favor un 30,3%. Un 49,1% de la población tiene la percepción de que la opción en contra ganará el Plebiscito del 17 de diciembre 2023. Un 16,7% tiene la percepción que ganará la opción a favor y un 34,3% no sabe.

Por su parte, un 50,3% de la población declara que tiene muy decidido/decido su voto para el Plebiscito del 17 de diciembre 2023. Un 15,5% declara que esta medianamente decidido y un 34,2% declara que esta nada/poco decidido con su voto.

Un 75,3% de la población declara que está muy seguro/seguro que irá a votar al Plebiscito de salida el 17 de diciembre 2023. Un 7,7% declara que está muy seguro/seguro que no irá a votar y un 17% no está seguro si irá a votar o no.

Terminando el mes de octubre, el Presidente Gabriel Boric obtiene una aprobación de un 31,4%, +3,1 puntos con relación a la aprobación de septiembre 2023 (28,3%), y una desaprobación de un 56,6%, + 0,8 puntos con relación a la desaprobación de septiembre 2023 (55,8%). Un 11,9% no sabe cómo evaluar su gestión.