martes 19 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 19-08-2025
    Encuesta Pulso Ciudadano: Jeannette Jara se mantiene en primer lugar sobre José Antonio Kast.
    La Encuesta Pulso, de la primera quincena de agosto, arrojó que Jeannette Jara mantiene ventaja en primera vuelta por cinco puntos, pero pierde en segunda vuelta.
    Sobre la disposición de voto del electorado, un 68,3% asegura estar muy decidido o decidido respecto a su voto para la primera vuelta de noviembre, mientras que un 16,6% se considera medianamente decidido y un 15,1% dice estar poco o nada seguro de su preferencia.
    En el escenario de Primera Vuelta Presidencial, con lista cerrada y considerando que las elecciones fueran este domingo, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se mantiene en el primer lugar con un 26,2% de apoyo, lo que representa un alza de 0,8 puntos en comparación con julio. Seguida de José Antonio Kast con un 21,4% (–1,0), mientras que Evelyn Matthei cae a 13,8% (–2,6).
    Más atrás aparecen Johannes Kaiser con 7,9% (+2,1), Franco Parisi con 7,5% (–1,6), Marco Enríquez-Ominami con 2,9% (+1,3), Ximena Rincón con 1,2% (–0,5), Harold Mayne-Nicholls con 1,0% (–0,3) y Eduardo Artés con 0,1%, sin variación. En tanto, un 9,9% votaría nulo o en blanco, un 5,5% aún no sabe y un 2,6% asegura que no votará.
    En un eventual enfrentamiento entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el republicano se impondría con un 40,8% frente al 31,9% de la candidata oficialista. Un 16,1% optaría por votar nulo o en blanco, un 7,5% declara no saber y un 3,7% afirma que no participaría.

    Freddy Mora

