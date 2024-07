Nacional 28-07-2024

Encuesta revela la alta incertidumbre en el sector gastronómico ante la Nueva Ley de Plásticos de Un Solo Uso

A pocos días de la entrada en vigencia de los artículos que prohíben la entrega de productos de un solo uso para consumo dentro de los establecimientos de comida y que regulan la entrega de productos desechables para consumo fuera de ellos, las empresas afectadas por la Ley de Plásticos de Un Solo Uso enfrentan una alta incertidumbre. Una encuesta reciente realizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) a más de 800 establecimientos, revela que casi la mitad de las empresas (47%) no podrán cumplir con la fecha establecida del 13 de agosto. Un 15% considera imposible implementar los cambios exigidos, y están evaluando la viabilidad de sus negocios. Por otro lado, un 24% de los encuestados aún no ha realizado los cambios necesarios, pero estima que logrará cumplir con el plazo. Solo un 15% ha implementado las modificaciones requeridas, y un 7% no se ve afectado por la norma. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), existen cerca de 60 mil empresas en el sector gastronómico en Chile, empleando a más de 500 mil trabajadores, la mayoría de ellos mujeres (56%). De acuerdo con el sondeo, los materiales de un solo uso más comunes entregados por los establecimientos incluyen cubiertos (66%), vasos y tazas (59%), y platos y platillos (54%). A pesar de que las servilletas de papel son ampliamente utilizadas, no están afectadas por la prohibición según la interpretación de los textos legales. De los utensilios de un solo uso entregados, un 65% corresponde a materiales reciclables o plásticos certificados que cumplen con la normativa. No obstante, la modificación reciente de la Ley prohibiendo todo material de un solo uso, independientemente de su origen, ha generado preocupación.