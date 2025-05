Opinión 14-05-2025

Enfermería: Una pieza clave de la transformación digital

Miguel Corrales, Business Development Manager de InterSystems Chile.



Los y las profesionales de enfermería son el motor silencioso de la atención sanitaria. Su labor, esencial en cada etapa del proceso clínico, atraviesa hoy una transformación profunda: el avance de la digitalización. Esta nueva realidad exige que su experiencia sea considerada desde el inicio en el diseño y la adopción de soluciones tecnológicas, de manera que se organicen y prioricen sus labores, para construir un sistema de salud más humano, eficiente y centrado en las personas.



Sin embargo, los desafíos no recaen únicamente en la enfermería. Equipos médicos, administrativos y técnicos también enfrentan cargas crecientes que comprometen su capacidad de brindar atención de calidad. La sobrecarga administrativa, en particular, sigue siendo uno de los principales obstáculos para todos los profesionales de la salud. Según la Primera Encuesta Nacional de Enfermería, presentada en 2024 por el Centro Colaborador de la OPS/OMS en Chile, el 80% de las enfermeras y el 67% de los técnicos trabajan más de 33 horas semanales, y un 61% ha presentado licencia médica en el último año, reflejo de los altos niveles de agotamiento que atraviesan buena parte de los equipos asistenciales.



Esta presión no proviene exclusivamente de la atención directa, sino también del tiempo que deben dedicar al registro de datos, la actualización de historiales y otras tareas administrativas. Resulta imprescindible, por tanto, avanzar hacia soluciones digitales que simplifiquen los flujos de información, reduzcan la carga operativa y devuelvan a los profesionales de la salud más espacio para el cuidado efectivo. ¿Cómo logramos entonces que las herramientas innovadoras acompañen y fortalezcan, en lugar de sumar nuevas cargas?



La experiencia de UCHealth, una red hospitalaria en Estados Unidos, demuestra el impacto concreto que puede tener una digitalización pensada desde el flujo clínico. Gracias a la optimización de sus sistemas de información y al rediseño de procesos de enfermería, lograron reducir en cerca de un 60% las alertas innecesarias y liberar hasta 10 horas por turno, devolviendo tiempo efectivo para la atención de los pacientes.



Creo firmemente que construir ecosistemas digitales verdaderamente funcionales implica diseñar herramientas que faciliten el trabajo clínico y administrativo, no que lo burocraticen. Soluciones que integran la historia clínica electrónica de manera unificada, con flujos intuitivos, navegación simplificada y disponibilidad en tiempo real, permiten a los equipos de salud acceder a información confiable y relevante en cada punto del cuidado.



Además, la evolución hacia plataformas que incorporan capacidades de inteligencia artificial ofrece un potencial aún mayor. Funcionalidades como la priorización automática de alertas, el resumen de antecedentes clínicos y la navegación intuitiva de registros permiten que las enfermeras dediquen menos tiempo a tareas operativas y más a la atención personalizada. Esta transformación no solo mejora los indicadores de productividad, sino que impacta positivamente en la experiencia del paciente y en la satisfacción del personal clínico.



La verdadera innovación no pasa únicamente por desarrollar nuevas tecnologías, sino por implementarlas de manera que acompañen y potencien la labor humana. Es indispensable que las organizaciones de salud inviertan en soluciones que integren los flujos de trabajo clínico, ofrezcan interoperabilidad real entre sistemas y estén alineadas con estándares internacionales de seguridad y eficiencia. Solo así se podrá construir un entorno donde las enfermeras puedan ejercer su rol plenamente, con las herramientas necesarias para brindar un cuidado seguro, oportuno y centrado en las personas.



En el Día Internacional de la Enfermería, hago un llamado a reconocer el valor de quienes están en la primera línea de la atención y a fortalecer su labor a través de ecosistemas digitales diseñados para servir, no para reemplazar. Un sistema de salud más humano también se construye liberando a los equipos de las cargas que los alejan de su verdadera misión: acompañar, cuidar y sanar.