Editorial 16-02-2024

Enfrentar y combatir el cáncer infantil



Diversas son las iniciativas que se han dejado ver por estos días en torno al combate del cáncer infantil.

Instituciones, particulares, rostros televisivos y potentes historias de vida y familias que se las ingenian para colocar sobre la mesa aquellas vivencias que dan forma a la lucha para ganarle a los diagnósticos muchas veces desalentadores de los médicos.

No son pocas las historias que calan el alma de cientos y porque no decir miles de niña y niños de nuestro país, dentro de las cuales hay centenares que están a la vuelta de la esquina en nuestro entorno y que pasan por nuestro lado a cada instante sin que nos demos cuenta.

Rifas benéficas, eventos solidarios y muchas puestas que recorrer son todavía la tónica de decenas de familias que no tienen los recursos para combatir esta enfermedad.

Que ha habido avances no se puede desconocer, y que falta mucho, es algo que también es verdad.

Es necesario seguir colocando en valor estos esfuerzos permanentes de las familias chilenas por sus hijas e hijos; y porque no decirlo, quizás tengamos candidatas y candidatos que tomen como bandera de lucha la obtención de recursos que permita sobrellevar los gatos a lo menos de traslado para aquellos afectados por esta compleja enfermedad.