Opinión 26-02-2023

Enseñar, conservar y defender la verdadera cultura chilena, está en el corazón de nuestro pensamiento.



Luis Valentín Ferrada aseguró hoy que la defensa y promoción de la verdadera cultura chilena constituye la esencia de todo su pensamiento social y político.



“Lo más importante que nos debe guiar en la redacción de una Constitución para Chile es nuestro espíritu de chilenidad. Sentir orgullo por todo lo nuestro, por nuestra gente, nuestra verdadera forma de ser y de sentir. La buena Constitución Chilena debe ser el reflejo fiel de nosotros mismos, de nuestras esperanzas y anhelos. Debemos pensar a Chile en grande y nuestros mejores sueños podemos lograrlos”.



Las buenas influencias o ejemplos extranjeros hay que considerarlos, pero primero hay que pasarlos por el cedazo de nuestra propia conciencia e identidad. Yo le llamo “el Filtro de la Chilenidad”. Para mí es incomprensible que haya chilenos que parecen ser militantes de los Partidos de los Extranjeros. Y citan ejemplos de naciones respecto de las cuales tiene Chile una historia y una cultura muy superior o en todo caso diferente.



La sabiduría que existe en nuestro pueblo es enorme y muy rica. Una sabiduría que no viene de los libros, de las noticias, o del internet. Es la sabiduría popular. La sabiduría de las tradiciones chilenas. La sabiduría natural de un pueblo inteligente y digno.



Yo he tenido la dicha de oír en bocas campesinas, de artesanos, de profesores, obreros, médicos, ingenieros, mecánicos o constructores, más verdades juntas que en cien libros académicos, universidades o centros de altos estudios. Véase el ejemplo que nos deja el legado de Nicanor Parra, o de la Violeta, o de Margot Loyola, y compruebe Usted mismo esta gran verdad.



Personalmente, postulo una Constitución profundamente chilena, un espejo limpio y claro de cuanto somos y aspiramos a ser como nación, y encontrar en esa fuente la unidad social que tanto necesitamos y tanto hemos perdido por desgracia en los últimos años.



Personalmente creo en un estado solidario. Un Estado que nunca se encuentre por sobre los chilenos – como lo aspiran los socialismos – ni tampoco por debajo de los chilenos, como lo anhelan otros ¡No! Yo creo en la Constitución de un estado solidario. Como solidario es nuestro pueblo. Un Estado que respalde a nuestra gente. Que ayude a ir adelante con progreso y respeto; y que cada chileno pueda verlo y sentirlo no cargándole sus espaldas, sino protegiéndonos, colaborando en nuestros emprendimientos, apoyándonos en los momentos felices y los de dificultades.