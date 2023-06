Opinión 22-06-2023

Entrevista de Trabajo: cómo responder las preguntas difíciles

Francisco González, gerente general de Vertical Hunter



Sin duda, la entrevista de trabajo es una de las instancias más importantes de un proceso de selección, pues por un lado permite a los reclutadores tener una visión cercana de cada candidato y, por otro, constituye la gran oportunidad que tienen los postulantes a un empleo de “venderse” y marcar la diferencia con el resto de los aspirantes a dicho puesto.

Y es que una entrevista de trabajo es una técnica de selección en donde se pregunta al trabajador sobre su experiencia profesional, formación académica, principales habilidades, fortalezas y debilidades, e interés por el cargo al que postula, entre otros aspectos.

Si bien participar de una entrevista laboral supone tener en cuenta una serie de detalles, con anterioridad y posterioridad a ella, es durante su desarrollo en donde cada candidato debe mostrar todo su potencial y capacidad para encantar al entrevistador. Ello no sólo implica confirmar la información contenida en el Curriculum Vitae sino que, además, responder preguntas que muchas veces son difíciles y complicadas.

Algunas de ellas son:

1. ¿Qué te motiva a cambiar de trabajo? Si la persona se encuentra trabajando lo ideal es que responda dando como razones el hecho de asumir nuevos desafíos, ejercer nuevas funciones y responsabilidades, potenciar la carrera profesional o continuar aprendiendo nuevas cosas.

2. ¿Cómo te defines como persona? Acá la recomendación es destacar aquellos aspectos de la personalidad que son clave para el puesto al que se postula y que marcan la diferencia con el resto. Por ejemplo, si se está postulando a un cargo de vendedor señalar que se es extrovertido, sociable, orientado al logro, etc.

3. ¿Cuáles son tus virtudes más importantes? El objetivo es resaltar aquellas capacidades y habilidades que agreguen valor al postulante como, por ejemplo, trabajo en equipo, facilidad para comunicarse, tener flexibilidad, manejo de conflictos, liderazgo, etc.

4. ¿Cuáles son tus debilidades principales? Hay que evitar caer en los lugares comunes como, por ejemplo, soy demasiado perfeccionista o autoexigente. Lo importante no sólo es mencionar las debilidades que se tienen, sino que principalmente los caminos o soluciones que se han buscado para superarlas y salir adelante.

5. ¿Por qué deberíamos contratarte? Frente a esta pregunta, hay que dar una respuesta que destaque las principales fortalezas del candidato, tales como su experiencia laboral, nivel de conocimientos técnicos, capacidad de liderazgo, nivel de dominio de un segundo idioma, etc.

6. ¿Por qué quieres trabajar en nuestra organización? En esta interrogante, el candidato debe mostrarse conocedor de la organización a la que está postulando, es decir, saber su historia, misión, visión, filosofía, oferta comercial, hitos principales, etc.

7. ¿Cuál ha sido tu principal fracaso profesional y cómo lo enfrentaste? Sin duda es una de las interrogantes más complicadas de responder. No obstante, la recomendación es hablar con sinceridad y hacer hincapié en la capacidad de resiliencia que se posee para sacar lecciones de aquellos momentos difíciles que se han enfrentado en el trabajo.