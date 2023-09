Social 06-09-2023

Entró en vigencia nueva ley: Conoce los plazos que tienes para grabar la patente de tu auto en ventanas y espejos retrovisores

Con el objetivo de prevenir su robo y disminuir la venta ilegal de autopartes en el país, este lunes 4 de septiembre comenzó a regir la modificación de la Ley de Tránsito que, entre otros puntos, obliga a los conductores a grabar la patente del vehículo en el parabrisas, ventanas y espejos retrovisores laterales. La nueva disposición, afecta por igual a vehículos nuevos y usados, dando diferentes plazos para cumplir la medida. Según se indicó, los vehículos actualmente en circulación tendrán un año a contar desde hoy para cumplir con la ordenanza, mientras que los vehículos nuevos que sean comercializados desde ahora deben salir del concesionario con la patente ya marcada. “Los dueños de vehículos van a tener 12 meses para poder grabar los que ya están en su propiedad y los nuevos van a tener que salir con esta placa patente ya grabada en cada uno de los vidrios involucrados”, explicó durante la promulgación de la norma el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Esta disposición forma parte de una modificación más amplia a la Ley de Tránsito y que busca prevenir la venta de vehículos motorizados robados, aumentando las sanciones a quienes, por ejemplo, conduzcan con la placa patente tapada, aumentando su categorización a “falta gravísima”. Además ordena diversas obligaciones para fabricantes y automotoras en materia de comercialización de los vehículos. Así lo explicó el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien dijo que con esta ley, por ejemplo, también será delito transitar con una patente falsa o con cualquier tipo de luz o dispositivo que impida la visual. “Son nuevas herramientas para un robo violento que sigue siendo de alta preocupación para el Gobierno“, dijo la autoridad. Ahora grabar la patente del vehículo en ventanas y espejos retrovisores “se transforma en un elemento más de obligatoriedad y se sumará al protocolo que ya tenemos con las plantas de revisión técnica y si el auto no cumple (con esta disposición) no podrá llevar adelante el procedimiento de certificación”, dijo el subsecretario.

Durante las últimas semanas la Asociación de Aseguradores de Chile realizó una campaña donde se grabaron más de 7.500 vehículos en comunas como Maipú, Renca, Huechuraba, Colina, Pudahuel, Quinta Normal y Lo Prado. Durante el lanzamiento de la actividad, el Gerente General de la Asociación, Marcelo Mosso, destacó los esfuerzos públicos y privados que se están haciendo para combatir la delincuencia. “A través de la grabación de las patentes en las ventanas de los vehículos evitamos o disminuimos su posterior venta o la de partes y piezas que hayan sido robadas, que es un flagelo que afecta a muchas personas”, dijo Mosso.

Multas y sanciones Las modificaciones a la Ley de Tránsito que hoy entran en vigencia, aumenta las sanciones al robo de vehículo a presidio menor en su grado medio a máximo. Además establece la suspensión de la licencia de conducir o inhabilidad para obtenerla hasta por 5 años. En caso de conducir un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro rodado la multa será entre 50 a 100 UTM. Además se imponen nuevas prohibiciones y multas en caso de usar, adosar y/o conducir con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley. También prohíbe la venta y carga de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa delantera o trasera y se castigará con una multa de 10 a 100 UTM a los concesionarios o dueños de las estaciones de servicio que no cumplan con esta disposición.

Causales para el retiro del vehículo Adicionalmente, se agregan una serie de causales para el retiro de circulación de los vehículos y su disposición ante los juzgados de policía local. Entre estas destaca no tener los certificados de revisión técnica al día, no contar con el certificado de homologación individual, circular con placa patente no visible, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

La iniciativa, adicionalmente, eleva el rango de multa para algunos casos y realiza ajustes a la Ley 20.931, sobre aplicación efectiva de penas en robo, hurto y receptación. Por último, se modifica el Código Penal para incluir como agravante en los delitos de hurto y robo, el ejecutarlos usando un vehículo sin placa patente (delantera, trasera o ambas) o si están ocultas. Igualmente, serán agravantes usar vidrios oscuros o polarizados o utilizar otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca la impunidad. Las enmiendas que entran en vigor durante esta jornada también hacen correcciones a normas relacionadas a la conducción de motocicletas y vehículos urbanos. La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, destacó que "qué bueno que nuestra petición sea ley. La efectividad la hemos demostrado. Tenemos un lugar permanente y operativos masivos en Las Condes para la marcación, que es gratuita. Anticiparse a los delitos es lo más importante, y también tomar medidas para enfrentarlos con eficacia".