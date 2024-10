Opinión 02-10-2024

Envejecimiento activo y saludable, un desafío para Chile

Leandro Gottlieb, Gerente General de Kimberly-Clark Chile



El envejecimiento de la población en Chile es una realidad. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para 2050 las personas mayores de 60 años representarán el 32,1% de la población total del país. Este escenario nos plantea importantes desafíos como sociedad, especialmente en lo que respecta a garantizar una buena calidad de vida para nuestros adultos mayores y entonces surge la duda ¿lo estamos logrando?

Es urgente que como sociedad rompamos con los estereotipos que asocian la vejez con la inactividad o la dependencia. ¿Por qué creemos que una persona mayor no puede seguir siendo protagonista de su vida? Necesitamos generar espacios inclusivos y políticas públicas que promuevan adultos mayores activos y saludables. A veces, parece que olvidamos que todos vamos hacia el mismo sitio y, lo que construimos hoy, es lo que recibiremos mañana.

En este Día del Adulto Mayor, el llamado es a tomar conciencia sobre la importancia de prepararnos para esta nueva realidad demográfica rompiendo con tabúes asociados a la edad, como, por ejemplo, la incontinencia urinaria, los tratamientos asociados a esta condición y las herramientas que tenemos a disposición para que esto no impida a nuestros adultos mayores -y a nosotros en un futuro no tan lejano- vivir la vida con plenitud.

Todos debemos involucrarnos en encontrar soluciones y políticas públicas que nos hagan la vida más inclusiva. Un país que cuida y valora a sus mayores, es un mejor país para envejecer.