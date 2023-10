Nacional 21-10-2023

Equiparar cobertura en salud mental, el nuevo "supremazo" que enfrentan las isapres

La opción de equipar la cobertura de salud mental con la física en los planes de isapres ha motivado a abogados a promover acciones judiciales, situación que amenaza nuevamente al sistema de salud privado, que aún debe enfrentar el fallo que las obliga a devolver lo cobrado demás a través de la tabla de factores.

Esta acción partió desde una resolución de la Corte Suprema en mayo de este año, en la que se ordenó a la isapre Consalud equiparar la cobertura de salud mental con la física en el plan de una de sus afiliadas, basándose en la Ley 21.331 de reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, publicada en 2021.

Según consignó el diario La Segunda, esta ley, que se complementa con la circular 396 del 8 de noviembre de 2021 de la Superintendencia de Salud, obliga a que los nuevos contratos de isapres ofrezcan una cobertura similar en salud mental y en salud física.

Pese a esto, en el caso antes señalado, que se trataba de una afiliada con un plan antiguo a la vigencia de esa normativa, el máximo tribunal estableció que era una discriminación arbitraria contra la afectada que no se le permitiera acceder a una cobertura similar en salud mental.

La resolución marcó un precedente que ha sido aprovechado por abogados, quienes -sobre todo por redes sociales- promueven que los afiliados presenten recursos de protección por esta situación, afirmando que las cortes están fallando en más del 90 por ciento en su favor.

"Al principio lo hicimos sólo con algunos clientes. Pero recién ahora estamos ofreciendo el servicio de manera masiva. Las isapres, no sé si no lo esperaban, pero han sido negligentes y no han apelado a la Suprema, por tanto los fallos de las cortes de apelaciones ya se están cumpliendo", detalló a La Segunda el abogado Erwin Möller, líder de Defensoría Salud, estudio que ya ha presentado 153 recursos de protección a distintas cortes de apelaciones para abordar este cambios.

Según indicaron, de este total presentado, 123 tienen sentencia de primera instancia con 111 acogidos y 12 rechazados. De los acogidos, a 70 ya se les aplicó la nueva ley por parte de las isapres.

"La generalidad de las cortes de apelaciones acoge estos recursos, salvo pocas excepciones. Pero al ser apelados y elevados a la Corte Suprema, ha sido posible revertir el resultado en favor del afiliado", complementó la abogada Consuelo Mühe, quien ofrece este servicio desde junio pasado