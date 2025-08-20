Social 20-08-2025

Equipos Territoriales de Asistencia y Revinculación comienzan su despliegue en la provincia de Linares



- Los equipos compuestos por diferentes profesionales del área de la educación y las ciencias sociales tienen por objetivo traer de vuelta a los estudiantes que se encuentran fuera del sistema educativo y mejorar los indicadores de asistencia en los establecimientos.



Con el objetivo de promover la asistencia y garantizar las trayectorias educativas de niños, niñas, jóvenes y adultos, el Ministerio de Educación ha impulsado por tercer año consecutivo el despliegue a nivel nacional de equipos territoriales de revinculación y asistencia que contemplan profesionales en terreno, cuya tarea es traer de vuelta a quienes se han alejado de las escuelas y liceos, y trabajar en planes junto a los establecimientos para mejorar la asistencia a clases.



La Jefa Provincial de Educación, Carolina Daigre Núñez, recalcó el apoyo que se le ha dado a la reactivación educativa. “Por orden del Presidente Gabriel Boric y el Ministro Nicolás Cataldo hemos reforzado el eje de la revinculación. Esto tiene que ver con la contratación de profesionales que tienen encomendada dicha tarea, salir a buscar a quienes no están escolarizados”.



Son más de 200 millones de pesos que el Ministerio ha puesto a disposición de los departamentos comunales de educación durante este año para reforzar la importancia de la enseñanza de niños, niñas y jóvenes de la provincia de Linares. El objetivo es reencantar a los estudiantes que por diversos motivos se encuentran fuera del sistema educativo y mejorar los indicadores de presencia en el aula.



INDICADORES



Según las estadísticas del Centro de Estudios Mineduc, a nivel nacional la región del Maule posee el primer lugar con un 90,8% de asistencia, en el reporte que comprende los meses de marzo a junio del presente año. Esto indica un alza sostenida que ha tenido la región desde el año 2023 en dos puntos porcentuales (88,8%) desde el comienzo de la política de reactivación educativa. En términos provinciales, Linares se posiciona en segundo lugar, detrás de la provincia de Curicó.



TRABAJO EN TERRENO



Los DAEM de las ocho comunas de la provincia –Colbún, Linares, Longaví, Parral, Retiro, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas– cuentan con un equipo de mínimo compuesto por dos profesionales que se dedican a revincular a los estudiantes, además de trabajar con los establecimientos en las estrategias para el aumento de la asistencia. Estos equipos son coordinados y supervisados técnicamente desde la Dirección Provincial de Educación por un periodo comprendido desde mayo a diciembre del presente año. “Además, se trabaja en conjunto con las Oficinas Locales de la Niñez, Tribunales de Familia y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en pro del cuidado de las trayectorias educativas de los niños y niñas”, recalcó, finalmente, la jefa provincial.



