Deportes 08-08-2025

Es de Primera : Alexander Pastene cambió los colores albirrojos por el cemento de la Calera

El zaguero estuvo tres temporadas en el Depo y fue el primer capitán en el inicio de esta temporada

Sin duda el sueño de todo jugador . Escalar y llegar a un equipo de Primera División, son pocos los que pueden contar esa proeza. Uno de ellos es Alexander Pastene quien fue observado por el elenco de Unión La Calera , quien lo fichó para el segundo semestre .Los cementeros están en el décimo lugar de la tabla de posiciones con 22 unidades.

Alexander Pastene deja los pastos del Tucapel Bustamante Lastra para cambiar radicalmente a una superficie sintética y nos imaginamos que económicamente mejor . Pastene va como jugador con pase libre y firmará contrato hasta marzo diciembre 2026 .

El jugador fue el primer capitán de la presente temporada , cuando comenzaba su periplo Deportes Linares en el estadio municipal de la Pintana . Un elemento joven, que tiene todo para triunfar . Una de las características , cuando estuvo en los albirrojos , fueron la responsabilidad, compromiso y entrega en cada partido.

Un jugador que deja una grata impresión , también como persona. Por eso le deseamos todo el éxito y que brille en el cuadro calerano.

Podrían llegar recursos.

Ojalá que lo del próximo lunes , 11 de agosto , se pueda confirmar lo que todos queremos. Que de una vez por todas la Corporación de Desarrollo de Linares pueda inyectar recursos económicos . En esta cita que está pactada para el comienzo de semana en el Tucapel Bustamante Lastra , estarán presentes también el alcalde Mario Meza Vásquez , junto al Concejo Municipal y algunos integrantes de la administración de parquímetros.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

