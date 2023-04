Opinión 04-04-2023

Es fundamental seleccionar la estrategia de actividad física que mejor se ajuste a las necesidades de la persona

Dr. Pablo Valdés Badilla, académico e investigador y director del Doctorado en Ciencias de la Actividad Física de la UCM.

El 6 de abril se conmemora el día internacional de la actividad física que tiene como propósito concientizar a la población sobre los beneficios e importancia de esta en la salud. Sin embargo, para conseguir los mayores beneficios es necesario considerar, al menos, el tipo de actividad física que será seleccionada (p.e., deportes, circuitos, caminata, baile, etc.), el método de entrenamiento (p.e., entrenamiento multicomponente, de resistencia muscular, intervalado de alta intensidad, entre otros), las cualidades físicas involucradas en los programas de actividad física (p.e., resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad, coordinación, otras) y la magnitud de la carga o dosificación del entrenamiento (p.e., volumen, intensidad, densidad, temporalidad y combinación). Elementos que, sumados a los intereses, características, edad, hábitos de alimentación, salud inicial o patologías de base y una evaluación médica inicial, permitirán contar con suficiente información para seleccionar la estrategia de actividad física que mejor se ajuste a las necesidades de la persona.

Por el contrario y, pese a disponer de suficiente evidencia científica que respalda los beneficios de la actividad física (p.e., mayor capacidad cardiorrespiratoria, fuerza muscular, flexibilidad, agilidad, rendimiento cognitivo, memoria, participación social, entre otros), aún no se ha conseguido cautivar del todo a la población chilena, ya que sólo el 18,7% de los mayores de 18 años son considerados físicamente activos, es decir, cumplen con las recomendaciones internacionales de actividad física que indican practicar entre 150 y 300 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 a 150 minutos de actividad física de intensidad vigorosa a la semana. Mientras que, las elevadas tasas de sedentarismo (86,7%) y sobrepeso/obesidad (74,2%) que ostenta nuestra población, no son más alentadoras.

En este sentido, la invitación no es solo practicar más actividad física, sino tomar mejores decisiones personales y/o colectivas para llevar un estilo de vida activo y saludable, basados en evidencia científica, acciones que debiesen estar mediadas y supervisadas por profesionales de las Ciencias de la Actividad Física y la Salud.