Opinión 14-08-2025

Es hora de una stablecoin chilena para pagos mayoristas



Por Joel Vainstein, CEO de Orionx.



La nueva regulación de stablecoins en EE.UU. y la Ley Fintech en Chile nos abren la puerta para resolver un problema real y urgente: crear una stablecoin del peso chileno que permita a empresas, bancos e instituciones financieras realizar pagos de alto valor, 24/7, tanto a nivel local como internacional.

En Chile, los pagos entre personas funcionan increíblemente bien: son instantáneos, gratuitos y disponibles todo el día. Pero mientras tanto, las empresas siguen atrapadas en un sistema lento, costoso y con horarios acotados para mover dinero entre bancos o pagar a proveedores en el extranjero.

La oportunidad está en desarrollar una infraestructura mayorista 24/7, con una stablecoin regulada que resguarde la unicidad, integridad y confianza del dinero. Propongo tres pasos concretos:

Primero, Respaldo transparente, con un mix de bonos soberanos y depósitos tokenizados respaldados por el Banco Central. Interoperabilidad técnica y jurídica, con estándares de KYC/AML y mecanismos DvP/PvP. Y Pilotos público-privados, junto a bancos y empresas, para pagos B2B reales: proveedores, importaciones y cobranzas.

Este es el minuto para actuar. Una alianza público-privada bien ejecutada puede convertir a Chile en líder regional en infraestructura financiera digital.

