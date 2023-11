Social 01-11-2023

¿Es malo bañarnos con agua muy caliente?



Estar en contacto con el agua de la ducha siempre tendrá efectos negativos en nuestra piel. Pero el agua caliente hace que, además, se pierda el agua que tenemos de manera natural entre las capas de nuestra piel.

La dermatóloga Dra. Elisa Sciamanna indica que, sin importar la temperatura del agua, baños de más de 10 minutos pueden cambiar la microbiota de la piel, lo que produce cambios en las capas dérmicas.

Cuidar la piel, especialmente luego de darnos una ducha, es clave. Para la Dra. Elisa Sciamanna, dermatóloga, los baños idealmente deben ser con agua tibia a nuestro tacto. Al secarnos, que no sea restregando, más bien quitando el exceso de agua; inmediatamente aplicar una crema humectante. De todos modos, la profesional es enfática en que cada piel es diferente y solo un dermatólogo puede ayudarnos a tener los cuidados adecuados a nuestro cuerpo.

Dentro de los debates del mundo del cuidado de la piel, uno de los temas que se discuten es si realmente hay diferencia en función de la temperatura del agua que usamos para bañarnos. Para poder separar la realidad del mito, Vida y Salud conversó con la Dra. Elisa Sciamanna, Dermatóloga Venezolana especialista en cirugía dermatológica y venereología.



¿Es verdad que la temperatura afecta a la piel?



Antes que nada, debemos recordar que la piel es un gran órgano vivo que es una barrera. Es por ello que no podemos comparar el efecto que tendría en una piel ‘sana’ de una que tiene algún tipo de dermatitis u otra patología de base. Entonces, si pensamos en la capa más externa, aquella donde se hace la renovación de la piel y se forman los lípidos vamos a ver que es necesario que se encuentren siempre presentes, especialmente el agua.



Un estudio realizado en pacientes con COVID, se analizó el efecto de lavarse continuamente las manos con agua: aquellos que lo hacía con agua caliente tenían una mayor alteración, especialmente en lo referido a la pérdida de agua. Es decir, se pudo comprobar que con agua caliente tenemos mayor evaporación del agua y cambio en el pH, lo que deshidrata la piel.



Entonces, ¿solo es el agua caliente el que genera un efecto negativo?



No, lo importante es aclarar que más que la temperatura, aunque si hace una diferencia, es el tiempo de duración en que estamos en contacto con el agua. Entonces, bien sea agua fría o ‘para pelar pollos’ vamos a tener una mayor pérdida de agua que está dentro de la piel. De todos modos, siempre la piel va a tratar de renovarse, va a hacer cambios para intentar volver a la normalidad como la barrera que es. Aunque, sí, con agua caliente hay mayor pérdida de agua transdérmica como se le llama. Entonces en un paseo a termas o a saunas ir de ves en cuando no hará un gran efecto negativo en la piel, ella se recuperará.



¿Cuál es la forma correcta de usar el agua?



No puedo ser más enfática en señalar que cada persona es diferente y es sumamente necesario, especialmente si la piel está afectada, que visiten a un dermatólogo para ser evaluados, nosotros somos los que podemos señalar que productos y acciones se deben tomar para el tipo de piel.



Ahora, en general:



Los baños no deberían ser de más de 10 minutos. El agua debe ser tibia, según lo que sintamos con nuestro tacto, no hay una temperatura especial.

Al salir de la ducha secarse quitando el excedente de agua, no restregando.

Inmediatamente se debe aplicar un humectante, no un hidratador.

Ver el tipo de jabón que uso también hace la diferencia. La idea es usar uno que no modifique el pH. Muchos vienen a mi consulta diciendo que usan agua fría, pero aún así notan cambios; generalmente es por el jabón o la técnica correcta de secado. Aunque hay factores hormonales, estrés oxidativo, el estilo de vida, el medioambiente, entre otras cosas que pueden afectar; por eso es clave acercase a un dermatólogo para evaluar.



¿Por qué hay personas que insisten con usar agua muy caliente al bañarse?



Hay varias razones:



Quieren asegurarse quedar muy limpios, especialmente en lo que respecta a los microorganismos. Es importante recordar a la microbiota dérmica; si usamos el agua muy caliente, no solo eliminaremos a los microorganismos beneficiosos, también a las glándulas sudoríparas que producen la grasa que usan estos para vivir.

Simplemente porque no soportan la idea de estar en contacto con agua que para ellos es ‘muy fría’; a ellos les digo que es cosa de lentamente acostumbrarse.

¿Algunas recomendaciones finales?



Bueno, es importante cuidar nuestra piel y no ser agresivos con ella. Hay pacientes que se exfolian la piel diariamente, esto genera muchos daños hacia el futuro. Debemos tener medidas adaptativas para cuando hay daño, pero también preventivas pensando en los años futuros de nuestra piel. Lo mismo con el uso de escobillas o cepillos para bañarnos, utilizarlos solo si hay una limitante de movilidad, es importante hacerlo directamente con nuestras manos.