Social 19-09-2023

Escolares de la región aprendieron sobre el maravilloso mundo de los ecosistemas

- Más de 250 estudiantes de octavo a cuarto medio de diversos establecimientos escolares maulinos participaron en entretenida jornada científica organizada por la UCM en conjunto con las seremias de: Educación; Medio Ambiente; y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Gran interés causó entre los presentes las tres charlas dictadas por investigadores de la Universidad Católica quienes les hablaron a los más de 250 estudiantes escolares sobre los ecosistemas extremos existentes en Chile como el del desierto y la Antártica, las soluciones que entregan los hongos en nuestra vida diaria y la biodiversidad marina.

Ponencias que se realizaron en el marco de la actividad llamada “El maravilloso mundo de los ecosistemas: hablemos sobre biodiversidad” realizada gracias a la colaboración de la Universidad Católica del Maule, con las seremias regionales del Maule de: Educación, Medio Ambiente y de la zona macrozona Centro Sur de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Francisco Varela Seremi de Educación, dijo estar feliz por cómo resultó la actividad valorando el trabajo en conjunto.

"Este tipo de acciones contribuye a la mejora en el marco de los aprendizajes en el mundo de las ciencias, la tecnología y la innovación, sobre todo considerando que nuestra región es biodiversa", sostuvo.

La Dra. Sofía Valenzuela seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Marcozona Centro Sur relevó que "desde nuestro Ministerio nos interesa mucho democratizar el conocimiento que se genera al interior de las universidades, en este caso que la UCM llegue a toda la sociedad estamos muy felices, ya que tenemos más de 200 estudiantes, que están aprendiendo de una forma distintas los mismos temas que se tienen que pasar en la malla curricular".

"Algo muy interesante es que en la jornada participaron estudiantes de distintas comunas del Maule lo que aborda nuestro eje de descentralización, que esta no sea sólo de Santiago a Talca, sino que se incluyan las 29 otras comunas que tiene la Región del Maule", destacó luego la seremi de Ciencias.

Por su parte, Daniela de la Jara, Seremi del Medioambiente de la Región del Maule sostuvo valorar positivamente esta acción conjunta con la Universidad Católica del Maule, porque las temáticas vinculadas al medio ambiente son transversales.

“Esa es una mirada estratégica que nos permite poner atención en las grandes dificultades de nuestro tiempo como es la crisis climática y lo que nos convoca en esta oportunidad que es la biodiversidad y en ese sentido, nuestra región que posee muchas riquezas, está viviendo un periodo de vulnerabilidad, por lo tanto, el conocer y traspasar información es un insumo para los niños, niñas y adolescentes que nos acompañan".

“SOMOS PARTE DE ESTE PLANETA Y NO DUEÑOS DE ESTE”

Por parte de los organizadores de la actividad, la Universidad Católica del Maule, la Dra. Liliana Zúñiga, directora de Investigación de la UCM, recalcó el compromiso que tiene la institución de impactar en la comunidad y hacer crecer el sentido de pertenencia de las generaciones más pequeñas, para que, tal como lo enfatizó “quieran a su región y sepan la riqueza existente de biodiversidad”.

Por ello, la Dra. Zúñiga comenta que para proteger la biodiversidad hay que estudiarla, considerando que se está viendo afectada por esta crisis climática. “Nuestra misión es hacer parte de este problema a las futuras generaciones, que son los que nos van a proteger, por lo que los invitamos a que sean críticos, que cuestionen como lo hemos estado haciendo y así poder replantear para estar en sintonía y con respeto al medioambiente, ya que somos parte de este planeta y no dueños de este", concluyó.

Los expositores de la jornada fueron el Dr. Hugo Benítez (“Secretos de la fauna de ecosistemas extremos, conocer para proteger”); la Dra. Patricia Silva-Flores (“Había una vez el reino fungi: habitantes, costumbres, problemas y soluciones”) y el Dr. Mauricio Oróstica (“Más que vacaciones, un ecosistema: biodiversidad marina en hábitats rocosos intermareales”).

Cabe destacar que la primera de las exposiciones el Dr. Benítez además de la UCM, representó al Instituto Milenio de Biodiversidad Antartica y SubAntartica.