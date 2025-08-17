Social 17-08-2025

Escolares del Maule participaron en Taller de Robótica de la UTalca

• Con entusiasmo, alumnos y alumnas de establecimientos educacionales construyeron robots evita obstáculos en el evento impulsado por la Casa de Estudios y la Embajada de EE.UU.

Con éxito se llevó a cabo la cuarta edición del Taller de Robótica, dirigido a estudiantes de enseñanza media. El programa, financiado por la Embajada de Estados Unidos en Chile, forma parte de las actividades que imparte la Universidad de Talca para promover las ciencias, la vinculación con la comunidad local. En esta versión, los participantes construyeron un robot evita obstáculos, denominado MK-BOT.

“El curso mezcla ciencia, tecnología y matemáticas, y se imparte en sesiones virtuales a nivel nacional y, en la última etapa, ocurre esta reunión presencial”, contó la coordinadora de la American Academy of Science and Technology, Nicole Bellei Tobar, que es parte de la Dirección de Relaciones Internacionales de la citada casa de estudios y de la Embajada norteamericana.

Cabe indicar que, en nuestro país, solo 7 universidades tienen esta alianza con EE. UU, lo que permite la generación de actividades como ésta. Al igual que el año pasado, los facilitadores fueron IdeoMaker, especialistas en aprendizaje juvenil sobre programación, robótica e impresión 3D.

En la región fueron cuatro los establecimientos educativos que llegaron a la competencia final: el Colegio Baltazar de Talca, el Liceo Bicentenario Manuel Montt de San Javier, y representando a Linares, el Liceo Técnico Profesional Diego Portales junto al Liceo Bicentenario Instituto Comercial.

Emilia Parra, alumna del Colegio Baltazar, expresó que, “es la primera vez que participo en una actividad como ésta, desde el primer momento la encontré súper entretenida, me reí bastante y aprendí mucho”. Su compañera, Martina Barría, también gozó la jornada y comentó que, “disfruté mucho, nos esperaban con actividades muy interactivas y eso sirve para conocer a otros estudiantes muy interesantes”.

Por su parte, el alumno del Liceo Técnico Diego Portales, Christopher Fuentes, destacó que, “estuvo excelente, me emocioné al poder construir el robot y recibir una certificación. Es el área de mi interés, también he construido robots estando solo, de vez en cuando y participar en estos talleres se me da muy bien. Deberían ser más recurrentes y con profesores igual de carismáticos”, concluyó.





