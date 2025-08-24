Social 24-08-2025

Escuadra Ecuestre Palmas de Peñaflor, Cuadro Verde y Cuadro Negro del Ejército animarán la Fiesta de la Chilenidad en Talca

El próximo 6 y 7 de septiembre se vivirá la tercera versión de la Fiesta de la Chilenidad en Familia 2025. Un evento que ha convocado a miles de personas, es por esto que la Fundación Maule invita a todas las familias de Talca y de la región a participar en esta celebración que promete reunir lo mejor de nuestras tradiciones en dos jornadas llenas de entretención, cultura, música y emoción.

Este año, el evento contará con la participación estelar de la Escuadra Ecuestre Palmas de Peñaflor, el Cuadro Verde de Carabineros de Chile y el Cuadro Negro del Ejército, agrupaciones reconocidas en el país y el extranjero por su impecable destreza, su elegancia y su profundo sentido de identidad nacional.

Además de estos espectáculos de primer nivel, los asistentes podrán disfrutar todo el día de actividades como paseos de pony, granja de animales, talleres de cocina además de música en vivo, muestras de artesanía local y una variada oferta de gastronomía típica, todo en un ambiente familiar y acogedor que invita a celebrar lo que nos une como chilenos.

Alfredo Moreno Charme, presidente de la Fundación Maule, destacó la relevancia de este evento y señaló que “este año, la Chilenidad en Familia será una gran fiesta para todos. Tendremos el honor de recibir al Cuadro Verde de Carabineros, al Cuadro Negro del Ejército y a la Escuadra Palmas de Peñaflor, verdaderos embajadores de nuestras tradiciones. Queremos que las familias de Talca y la región vengan a disfrutar de estos espectáculos únicos, junto a buena música, gastronomía y artesanía. Será una oportunidad para encontrarnos, disfrutar de nuestras costumbres y sentirnos orgullosos de nuestro país”.

La Fiesta de la Chilenidad 2025 busca fortalecer el sentido de pertenencia y valorar las raíces que conforman la identidad cultural del Maule y de Chile entero. El evento se realizará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Centro de Eventos Anka Mapu, a 20 minutos de Talca, camino a San Clemente.





