miércoles 20 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Deportes 20-08-2025
    Escuela de Ballet Clásico CSV de Linares clasificó al Campeonato Feel Dance Brasil 2026
    Fue un reciente fin de semana espectacular . La ciudad de Pucón fue el epicentro de las clasificatorias para el Campeonato Feel Dance Brasil 2026 . Con la Fe intacta y con todas las energías viajó para participar en este evento representando a la comuna de Linares , la Escuela de Ballet Clásico CSV, que dirige la maestra Claudia Solís , en conjunto con la Agrupación Deportiva Cultural y Social Ballet Clásico de Linares , donde los sueños se bailan .
    Fue precisamente la directora del Ballet , Claudia Solís Varas , quien opinó: “ fue una experiencia maravillosa en el Feel Dance Pucón 2025 , un evento muy hermoso , maravilloso , donde nuestros bailarines se destacaron y arrasamos gracias a Dios , con muy buenos resultados , donde obtuvimos siete primeros lugares , entre dúos , solos y grupales ; dos segundo lugares con un dúo y con un solo y un tercer lugar con un solo . Lo que nos tiene muy orgullosos y con todas las ganas de seguir participando y defendiendo a nuestra ciudad , porque gracias a este excelente desempeño , hemos clasificado al evento Internacional que se realizará en Brasil , el próximo año”
    “Quiero destacar también a la directiva que ha trabajado mucho en relación a la escuela y el campeonato. Agradecer por supuesto la colaboración y el apoyo del Gobierno Regional del Maule , ya que gracias a ellos , pudimos hacer posible el viaje y el buzo institucional . Y finalmente a la Radio Buena Nueva de Linares y su programa Puro Deportes , que nos ayudó en la difusión de lo que fue la preparación de este torneo”, afirmó.
    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
    Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

