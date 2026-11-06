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    Crónica 06-11-2026
    Escuela Militar y Escuela de Suboficiales recibirán a jóvenes del Servicio Militar Anual 2027
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    Escuela Militar y Escuela de Suboficiales recibirán a jóvenes del Servicio Militar Anual 2027
    La Escuela Militar del General Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, en Las Condes, y la Escuela
    de Suboficiales “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”, en Rinconada de Maipú, serán las sdedes
    donde se desarrollará el Curso Especial de Instrucción Militar Anual (CEIM-A) 2027, modalidad que
    permitirá a jóvenes estudiantes cumplir el Servicio Militar Obligatorio (SMO) sin interrumpir su
    formación académica.
    El programa se extenderá entre abril y diciembre de 2027, con instrucción todos los sábados y una
    campaña durante las vacaciones de invierno. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer
    el ambiente de los institutos donde se forman los futuros oficiales y suboficiales del Ejército, sus
    tradiciones y las exigencias propias de la vida militar.
    Durante el curso recibirán preparación física, instrucción individual y conocimientos táctico-técnicos
    que podrán aplicar en terreno durante el período de campaña, instancia destinada a fortalecer sus
    capacidades y el trabajo en equipo.
    Podrán postular hombres de 18 años o más que cursen el último año de enseñanza media o realicen
    estudios técnicos o profesionales. Para ello, deberán presentar un certificado de alumno regular
    vigente, emitido por su establecimiento educacional, y aprobar las evaluaciones médicas, dentales,
    psicológicas, sociales y de seguridad establecidas para el ingreso.
    Las postulaciones estarán abiertas hasta el 9 de noviembre, mientras que el proceso de selección se
    efectuará entre el 23 y 27 del mismo mes, en coordinación con la Dirección General de Movilización
    Nacional (DGMN).
    Los interesados deberán inscribirse en los cantones de reclutamiento y podrán consultar los
    requisitos y antecedentes de la convocatoria en www.serviciomilitar.cl.
    Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.
    Freddy Mora | Imprimir | 199

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