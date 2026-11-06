Crónica 06-11-2026

Escuela Militar y Escuela de Suboficiales recibirán a jóvenes del Servicio Militar Anual 2027

La Escuela Militar del General Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, en Las Condes, y la Escuela

de Suboficiales “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”, en Rinconada de Maipú, serán las sdedes

donde se desarrollará el Curso Especial de Instrucción Militar Anual (CEIM-A) 2027, modalidad que

permitirá a jóvenes estudiantes cumplir el Servicio Militar Obligatorio (SMO) sin interrumpir su

formación académica.

El programa se extenderá entre abril y diciembre de 2027, con instrucción todos los sábados y una

campaña durante las vacaciones de invierno. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer

el ambiente de los institutos donde se forman los futuros oficiales y suboficiales del Ejército, sus

tradiciones y las exigencias propias de la vida militar.

Durante el curso recibirán preparación física, instrucción individual y conocimientos táctico-técnicos

que podrán aplicar en terreno durante el período de campaña, instancia destinada a fortalecer sus

capacidades y el trabajo en equipo.

Podrán postular hombres de 18 años o más que cursen el último año de enseñanza media o realicen

estudios técnicos o profesionales. Para ello, deberán presentar un certificado de alumno regular

vigente, emitido por su establecimiento educacional, y aprobar las evaluaciones médicas, dentales,

psicológicas, sociales y de seguridad establecidas para el ingreso.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 9 de noviembre, mientras que el proceso de selección se

efectuará entre el 23 y 27 del mismo mes, en coordinación con la Dirección General de Movilización

Nacional (DGMN).

Los interesados deberán inscribirse en los cantones de reclutamiento y podrán consultar los

requisitos y antecedentes de la convocatoria en www.serviciomilitar.cl.

Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.