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sábado 07 de noviembre del 2026
Crónica 06-11-2026
Escuela Militar y Escuela de Suboficiales recibirán a jóvenes del Servicio Militar Anual 2027
La Escuela Militar del General Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, en Las Condes, y la Escuela
de Suboficiales “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”, en Rinconada de Maipú, serán las sdedes
donde se desarrollará el Curso Especial de Instrucción Militar Anual (CEIM-A) 2027, modalidad que
permitirá a jóvenes estudiantes cumplir el Servicio Militar Obligatorio (SMO) sin interrumpir su
formación académica.
El programa se extenderá entre abril y diciembre de 2027, con instrucción todos los sábados y una
campaña durante las vacaciones de invierno. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer
el ambiente de los institutos donde se forman los futuros oficiales y suboficiales del Ejército, sus
tradiciones y las exigencias propias de la vida militar.
Durante el curso recibirán preparación física, instrucción individual y conocimientos táctico-técnicos
que podrán aplicar en terreno durante el período de campaña, instancia destinada a fortalecer sus
capacidades y el trabajo en equipo.
Podrán postular hombres de 18 años o más que cursen el último año de enseñanza media o realicen
estudios técnicos o profesionales. Para ello, deberán presentar un certificado de alumno regular
vigente, emitido por su establecimiento educacional, y aprobar las evaluaciones médicas, dentales,
psicológicas, sociales y de seguridad establecidas para el ingreso.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 9 de noviembre, mientras que el proceso de selección se
efectuará entre el 23 y 27 del mismo mes, en coordinación con la Dirección General de Movilización
Nacional (DGMN).
Los interesados deberán inscribirse en los cantones de reclutamiento y podrán consultar los
requisitos y antecedentes de la convocatoria en www.serviciomilitar.cl.
Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.
de Suboficiales “Sargento 2º Daniel Rebolledo Sepúlveda”, en Rinconada de Maipú, serán las sdedes
donde se desarrollará el Curso Especial de Instrucción Militar Anual (CEIM-A) 2027, modalidad que
permitirá a jóvenes estudiantes cumplir el Servicio Militar Obligatorio (SMO) sin interrumpir su
formación académica.
El programa se extenderá entre abril y diciembre de 2027, con instrucción todos los sábados y una
campaña durante las vacaciones de invierno. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer
el ambiente de los institutos donde se forman los futuros oficiales y suboficiales del Ejército, sus
tradiciones y las exigencias propias de la vida militar.
Durante el curso recibirán preparación física, instrucción individual y conocimientos táctico-técnicos
que podrán aplicar en terreno durante el período de campaña, instancia destinada a fortalecer sus
capacidades y el trabajo en equipo.
Podrán postular hombres de 18 años o más que cursen el último año de enseñanza media o realicen
estudios técnicos o profesionales. Para ello, deberán presentar un certificado de alumno regular
vigente, emitido por su establecimiento educacional, y aprobar las evaluaciones médicas, dentales,
psicológicas, sociales y de seguridad establecidas para el ingreso.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 9 de noviembre, mientras que el proceso de selección se
efectuará entre el 23 y 27 del mismo mes, en coordinación con la Dirección General de Movilización
Nacional (DGMN).
Los interesados deberán inscribirse en los cantones de reclutamiento y podrán consultar los
requisitos y antecedentes de la convocatoria en www.serviciomilitar.cl.
Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército.
Freddy Mora | Imprimir | 199
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