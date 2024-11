Social 23-11-2024

Escuela Santa Bárbara de Linares: 67 años conectando vidas



Con alegría, creatividad y un espíritu comunitario inquebrantable, la Escuela Santa Bárbara

celebró sus 67 años de historia bajo el lema “67 años conectando vidas”. Durante toda

una semana, las familias, estudiantes, docentes y colaboradores se unieron para vivir una

experiencia que reafirmó el papel central de la escuela como núcleo de aprendizaje y unión.

Las celebracionesculminaron con la

esperada coronación de los reyes y reinas de cada alianza, un momento que selló la

semana de actividades con emociones compartidas.

La temática del aniversario giró en torno a las redes sociales, reflejando el lema y

destacando el poder de las conexiones humanas. Las alianzas participaron en

competencias que pusieron a prueba su ingenio, habilidades deportivas y trabajo en equipo,

pero también su compromiso con los valores que la escuela promueve mes a mes.

Entre las actividades más destacadas estuvieron la Maratón de la Escuela, que reunió a

más de 250 participantes de todas las edades, y el Festival de la Canción, donde cada

alianza presentó dos canciones centradas en valores como el respeto, la empatía y la

solidaridad.

En palabras de la directora María Elena Campos Bastías, “este aniversario no

solo fue una celebración; fue una demostración del compromiso y amor que cada integrante

de esta comunidad pone en su escuela. Ver cómo estudiantes, familias y docentes

trabajaron juntos con alegría y dedicación nos llena de orgullo. Conectar vidas es nuestro

propósito, y esta semana fue una prueba maravillosa de que lo estamos logrando”.

El Trabajador Social Iván Vicuña destacó con orgullo la colaboración invaluable de diversas

instituciones y miembros de la comunidad, quienes asumieron un rol protagónico como

jurados en las competencias del aniversario. “El respaldo de Carabineros, el Departamento

Comunal de Salud, SENDA y profesionales como la matrona Rocío Vergara Zurita fue

fundamental para el éxito de nuestras actividades. También contamos con el valioso apoyo

de ex apoderados como Sergio Oyarzún Vásquez y Elizabeth Benavides Gutiérrez, vecinos

cercanos al establecimiento, quienes una vez más demostraron su compromiso con nuestra

escuela. Además, la participación de Cinthia Labraña, locutora radial y miembro del concejo

municipal, aportó un toque especial y enriqueció aún más esta celebración. Este aniversario

fue un verdadero ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre la comunidad y las instituciones

puede convertir un sueño en una realidad inolvidable”.

La Escuela Santa Bárbara, con sus 67 años de historia, reafirmó su papel como un faro

educativo y un punto de encuentro para la comunidad. Este aniversario no solo celebró el

pasado, sino que sembró sueños para el futuro. Las conexiones humanas que se

fortalecieron esta semana son un testimonio del impacto que tiene esta escuela en las vidas

que toca, demostrando que con amor, compromiso y unión, no hay metas inalcanzables.

Este aniversario no fue solo un evento; fue una manifestación viva de que la comunidad

Santa Bárbara sigue escribiendo su historia con el corazón.