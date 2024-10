Crónica 22-10-2024

Escuela Santa Bárbara de Linares cierra con éxito el Ciclo de Educación Sexual Integral Familiar: Un Paso Hacia Relaciones Afectivas Sanas y Conscientes



En un mundo cada vez más acelerado y digitalizado, hablar sobre relaciones afectivas, la

importancia de la empatía y el reconocimiento de los vínculos tóxicos se vuelve crucial. En

este contexto, la Escuela Santa Bárbara ha dado un paso significativo hacia el bienestar

integral de sus estudiantes, concluyendo con éxito el ciclo de talleres de Educación

Sexual Integral Familiar, un proyecto liderado desde el Plan de Sexualidad, Afectividad

y Género de la institución.

El ciclo, que concluyó con los estudiantes de Sexto y Séptimo Básico en sesiones

separadas, tuvo como tema central los vínculos tóxicos, un asunto que cobró especial

relevancia en estas jornadas. La matrona Rocío Vergara Zurita, responsable de ejecutar

ambos talleres, brindó a los estudiantes un espacio seguro para reflexionar y dialogar sobre

la calidad de sus relaciones interpersonales. Estos talleres fueron coordinados por la

psicóloga Denisse Morales Espinoza, encargada de monitorear el Plan de Sexualidad,

Afectividad y Género de la escuela, quien supervisó todo el ciclo, aunque no pudo estar

presente en las actividades. En su lugar, el Trabajador Social Iván Vicuña Reyes

acompañó las sesiones, aportando dinamismo y gracia, lo que facilitó una atmósfera de

confianza para los estudiantes, quienes se sintieron cómodos participando y compartiendo

sus experiencias. La ejecución de las iniciativas apoyada por la Trabajadora Social Jesica

Villar Solorza y la estudiante en práctica Carolina Villolabos Salgado fue clave para lograr

incorporar dinámicas interactivas, como juegos grupales y virtuales, los que hicieron del

taller una experiencia significativa para los estudiantes. Fue el trabajo coordinado lo que

permitió un enfoque lúdico, logrando que los jóvenes no solo se involucraran en el tema de

los vínculos tóxicos, sino que también se divirtieran mientras aprendían a identificar,

protegerse y actuar ante situaciones de riesgo afectivo.

La importancia de este ciclo radica en que la Escuela Santa Bárbara, desde su plan

institucional, asume la responsabilidad de dialogar sobre la afectividad, un concepto

relativamente nuevo pero crucial para la construcción de relaciones saludables. La

responsabilidad afectiva implica ser conscientes del impacto que nuestras acciones y

palabras tienen en los demás, un desafío que la escuela ha decidido enfrentar desde sus

aulas.

Lo que quedó en evidencia es que los estudiantes no solo esperaban, sino que anhelaban

estos espacios de reflexión (experiencia similar a la vivenciada junto a las familias) Muchos

pensaban que el taller giraría en torno a la sexualidad en términos más biológicos, pero lo

que encontraron fue algo mucho más profundo y necesario: un diálogo sobre las relaciones

que construyen en su día a día, con amigos, familiares y compañeros. A través de trabajos

grupales y juegos virtuales, los estudiantes no solo aprendieron sobre los vínculos

tóxicos, sino también sobre cómo identificarlos, cómo protegerse y cómo actuar cuando se

ven afectados por ellos o cuando ven a otros en esa situación.

Uno de los momentos más emotivos fue escuchar a los propios estudiantes decir que estas

actividades "son importantes para saber qué hacer si les pasa algo o si conocen a

alguien que lo está pasando mal". Sus palabras reflejaron una profunda comprensión del

impacto que las relaciones pueden tener en su bienestar emocional. A través de estas

dinámicas, los estudiantes también validaron la importancia de los vínculos de amistad,

reconociendo que el amor y el respeto entre amigos son esenciales y deben cultivarse

desde pequeños. Aprendieron que, al igual que en cualquier relación, abordar las

dificultades con respeto y empatía es clave para mantener relaciones sanas y felices.

Para la psicóloga Denisse Morales Espinoza, coordinadora del Plan de Sexualidad,

Afectividad y Género de la escuela, estos talleres son solo el principio de un largo camino

hacia la formación integral de los estudiantes. “Queremos que los niños y niñas no solo

aprendan sobre su cuerpo y sus emociones, sino que también entiendan la importancia de

ser responsables afectivamente. Esto es clave para un mundo sin violencia, un mundo

donde las relaciones sean espacios de crecimiento y no de daño”, señaló la psicologa.

Este ciclo de talleres no solo ha dejado una huella en los estudiantes, sino que también ha

sido un llamado a la comunidad educativa a continuar promoviendo espacios de reflexión

y diálogo sobre la afectividad. De hecho, a raíz de la positiva recepción de estos talleres, se

ha planteado la posibilidad de realizar una próxima jornada dirigida a los funcionarios de la

escuela, no solo para adquirir herramientas, sino para generar un espacio de diálogo

donde los docentes también puedan compartir y reflexionar sobre la afectividad en sus

propias experiencias, tanto dentro como fuera del aula.

En la Escuela Santa Bárbara queda claro que la educación no se limita a lo académico,

sino que se extiende al desarrollo emocional y social de cada uno de sus estudiantes. Este

ciclo de Educación Sexual Integral Familiar ha sido un paso valiente y necesario hacia

la creación de un entorno escolar más respetuoso, consciente y afectivamente responsable.