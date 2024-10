Social 15-10-2024

Escuela Santa Bárbara y Espacios Amigables: Una Alianza que Transforma la Educación Sexual Familiar

En el marco de una colaboración fructífera entre el programa Espacios Amigables y la Escuela Santa Bárbara, se celebró un nuevo taller de Educación Sexual Integral Familiar, en esta ocasión dirigido a los estudiantes de octavo básico y sus familias. La jornada, que tuvo lugar este viernes, abordó un tema crucial: los métodos anticonceptivos, permitiendo un espacio de conversación abierta y cercana.

Con la matrona Rocío Vergara a la cabeza, la actividad se destacó por la calidez y accesibilidad de la relatora, quien generó un ambiente de confianza en el que tanto los estudiantes como sus familias pudieron participar activamente, compartir sus dudas y aprender en un contexto respetuoso. Rocío, conocida por su trato cordial y cercano, facilitó un espacio donde cada voz fue escuchada, reafirmando la importancia de abordar estos temas con naturalidad y sensibilidad.

El taller no solo fue informativo, sino también profundamente emocional para los padres y madres presentes. Muchos de ellos comentaron cómo la educación sexual en su propia juventud fue rígida y distante, lo que les impedía tratar estos temas de forma abierta. "Antes, hablar de esto en casa era casi imposible. Nos quedábamos con preguntas sin respuesta y llenos de miedos", compartió una madre visiblemente emocionada. "Hoy veo que nuestros hijos tienen la oportunidad de crecer informados y acompañados, y eso me llena de esperanza".

El trabajador social Iván Vicuña Reyes aprovechó la instancia para profundizar sobre el tema del consentimiento, utilizando una analogía que resonó entre los presentes: "Con-sentimiento", explicó Iván, "implica que no solo debe haber acuerdo, sino que este debe estar acompañado por el apoyo y el cuidado de quienes más los quieren: sus padres, madres y adultos responsables. No es solo decir “sí”, es hacerlo con el respaldo y amor de la familia". Este enfoque llenó de ternura y comprensión a los presentes, destacando el valor de la educación desde el amor y la responsabilidad compartida.

Este tipo de actividades forman parte del Plan de Sexualidad, Afectividad y Género de la escuela, liderado por la psicóloga Denisse Morales Espinoza, quien ha sido una pieza clave en la creación de espacios familiares de diálogo, donde la escuela se convierte en un puente entre los Espacios Amigables y la comunidad educativa.

Para muchos padres y madres, este taller fue más que una simple charla informativa: fue una oportunidad para reconectar con sus hijos e hijas, abordando temas que en otro tiempo hubieran sido difíciles de tratar. "Es maravilloso poder compartir esto con ellos, saber que no estamos solos y que contamos con el apoyo de profesionales comprometidos con el bienestar de nuestras familias", expresó un padre conmovido.

La Escuela Santa Bárbara y Espacios Amigables han demostrado, una vez más, que cuando se construyen espacios de confianza y apoyo, los estudiantes pueden recibir una Educación Sexual Integral que no solo les informe, sino que les prepare para enfrentar sus vidas con responsabilidad, respeto y amor. Esta alianza sigue siendo un ejemplo de cómo la comunidad educativa puede transformar vidas y acompañar a las familias en su camino hacia el bienestar y el desarrollo integral de sus hijos e hijas.

Este taller no fue solo una lección sobre métodos anticonceptivos, sino una invitación a seguir conversando, a seguir creciendo juntos como familias y como comunidad, en un proceso que, de la mano de la escuela, se convierte en un lazo de apoyo y amor profundo.