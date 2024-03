Crónica 01-03-2024

Escuelas de Colbún listas para iniciar año escolar con inversión por más de $800 millones



Con un llamado a fortalecer la asistencia y permanencia de los estudiantes en las aulas, la seremi de Educación (s) Carolina Daigre visitó las obras de las escuelas de Rari y Carlos del Campo en Colbún, beneficiadas con proyectos que suman $ 809 millones 509 mil 311 pesos.







Desde este último establecimiento, la seremi destacó la calidad de los trabajos realizados en las dos unidades educativas - $ 381 y $ 427 millones- que entregarán mayor comodidad y seguridad a las comunidades que suman 140 estudiantes y 35 profesores.



La inspección de obras de la seremi se da en el contexto de una serie de visitas que la autoridad está realizando a jardines, escuelas y liceos beneficiados con proyectos de Conservación o de Emergencia, antes del inicio del año escolar.



“Estamos a cinco meses de cuando anunciamos aquí mismo que se iban a financiar los dos proyectos, escuela Rari y este de Capilla Palacios (por el nombre de la localidad) y hoy día los vemos en su etapa final… un hermoso proyecto con puertas y ventanas nuevas, colores distintos, nueva infraestructura de pisos… en el otro establecimiento de Rari también. Entonces son avances para una mejor educación para nuestros niños, para nuestras niñas de la comuna, así que estamos muy contentos con esto. En Colbún la jornada escolar 2024 empieza el 5 de marzo, se espera un ingreso completo de todos los estudiantes, en la comuna no hay ningún colegio que entre después. Regionalmente hay algunos colegios que comienzan parcializadamente pero el mayor número parte el mismo día”, afirmó la secretaria ministerial.



La autoridad recalcó que los trabajos que se desarrollan en los 55 proyectos de Conservación en el Maule y otros 12 de Emergencia en distintas etapas de avance, son consecuencia de la política de fortalecimiento de la educación pública impulsada por el presidente Boric y que entre otros logros, permitió aumentar la asistencia en 1,5% a nivel regional durante 2023.



Sobre el término de los trabajos y el avance que suponen para las dos comunidades educativas en particular y la educación de la comuna en general, el director DAEM, Hugo Villalobos, se manifestó complacido por el término de los proyectos y el impacto favorable que tendrán en escolares, docentes y apoderados.



“De aquí al viernes 1 esto estaría en óptimas condiciones para que los alumnos el día 5 puedan ingresar sin ningún inconveniente, no sólo a este establecimiento, si no que a todos los establecimientos de la comuna… esta es una visita que nos alegra, que nos satisface porque se habla mucho de la calidad de educación y cada actor tiene un concepto distinto; pero dentro de la calidad de la educación no solamente está el logro de aprendizajes, el logro de los objetivos, sino también el poder darle un ambiente propicio, como dice el marco de la buena enseñanza”, puntualizó el director.



DETALLE DE LAS OBRAS



El proyecto de la escuela Carlos del Campo – 160 alumnos y 22 docentes - consideró obras de conservación en 934 metros cuadrados, con el cambio completo de cubiertas (techos), aislación en muros y cielos, y el cambio de pisos y ventanas en todos los recintos.



Por su parte, los trabajos en escuela Rari – 70 estudiantes y 12 docentes - incluyeron la incorporación de aislación en muros, el cambio de pisos y ventanas en todos los recintos, la conservación de muros estructurales en zona de prebásica y bodega, y de muros no estructurales en mal estado. A lo anterior se sumó la reposición de todos los artefactos y juegos infantiles.