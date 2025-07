Nacional 11-07-2025

Españoles califican al acento chileno como el peor de Latinoamérica: "Es molesto"

Los conductores del podcast "Latinómetro", dos españoles y un venezolano, se llenaron de críticas tras calificar el acento chileno como uno de los peores de Latinoamérica.

Todo comenzó cuando el comediante español, Arnau García Hidalgo, aseguró que "el peor acento de Latinoamérica, quiero confesarlo, el que me parece más feo y que de hecho es hasta molesto, es el chileno. Hay una musiquilla que no va a ningún lado, una cantinela, parece que no acaban de arrancar, es una cosa rarísima".

"A mí me gusta porque me da risa y hay gente de Chile que quiero mucho, pero es cierto que es muy raro. Es uno de los países más desarrollados de Latinoamérica", intentó matizar su compañero, Ricardo Andrade.

Sin embargo, los demás aseguraron -en tono de humor- que lo anterior puede ser "a punta de pronunciar mal. Ahorran tiempo, a lo mejor, su día tiene 28 horas gracias a eso".

La situación no pasó desapercibida por los chilenos, quienes defendieron su acento e incluso dejaron recetas en los comentarios de las redes sociales del podcast en forma de protesta.