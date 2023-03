Social 10-03-2023

Especialista entrega recomendaciones para enfrentar la inflación





• Académico de la UTalca explica que, para ahorrar siempre es necesario tener en cuenta instrumentos que protejan nuestro dinero. Una de las maneras sería a través de los depósitos a plazo en UF.



El alza de los precios es un tema que está afectando a todas las personas a lo largo del país, a pesar de que el último registro del IPC del mes de febrero presentó una variación de -0,1%.

En este contexto, el economista de la Universidad de Talca, Rodrigo Saens Navarrete, aclaró que existen alternativas para enfrentar de mejor manera estos períodos inflacionarios.

Si se quiere ahorrar “lo que nunca debemos hacer es dejar la plata debajo del colchón o en una cuenta corriente que no genera ningún tipo de interés”, precisó.

Agregó que, el tiempo es el peor enemigo cuando ahorramos, ya que el dinero no crece, y los precios de los productos o servicios pueden subir diaria o mensualmente, pero no ocurre lo mismo con los sueldos, que se reajustan sólo una o dos veces al año. “Ese descalce obviamente genera complicaciones en el presupuesto del hogar”, afirmó.

Por ello, una buena alternativa son los depósitos a plazo en UF, explicó el experto, quien añadió que, este formato “va subiendo a la par con los precios y, por tanto, los ahorros quedan al menos protegidos de la inflación. Si el depósito en UF ofrece además una tasa de interés, mucho mejor”.

Por otra parte, aconsejó organizar las cuentas mediante un presupuesto mensual, priorizando los gastos de salud, alimentación, vestuario y vivienda, reduciendo con ello consumos innecesarios, que afectan por muy pequeños que sean.

Finalmente, el académico, invitó a cotizar antes de cualquier compra, es decir, invertir “tiempo en buscar la opción que sea la más conveniente para el bolsillo de cada uno: a igual calidad, la alternativa más barata”, concluyó.