Social 15-01-2023

Especialista entregó consejos para un rejuvenecimiento metabólico





• Experto español participó en una conferencia organizada por el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) y el Centro de Investigación en Trombosis de la Universidad de Talca.



Mantener una vida sedentaria, consumir tabaco, alimentarse deficiente, vivir en espacios con mucha contaminación atmosférica, además del sueño y el estrés, son algunos de los factores que pueden repercutir en un envejecimiento anticipado.

Sin embargo, si se toman decisiones adecuadas es posible revertir esta situación, así lo explicó el investigador de enfermedades cardiovasculares en Barcelona - España, Jaume Marrugat, de visita en Chile.

“Es muy fácil envejecer prematuramente si uno no se cuida, pero también es posible rejuvenecer si la persona tiene hábitos saludables. Es decir, lograr una edad vascular no cronológica, una edad biológica más joven de la que se tiene realmente”, aseguró.

Para ello, mencionó algunos elementos claves que pueden mejorar la salud de la persona. “Lo primero es una alimentación tipo dieta mediterránea, que contenga como mínimo unas 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva al día y un puñado de frutos secos, añadiendo frutas, verduras y legumbres. Preferir el pollo en lugar de carne rojas y suprimir grasas animales”, comentó el investigador quien es médico cardiólogo y epidemiólogo cardiovascular.

El segundo elemento es el ejercicio, para que el organismo funcione bien metabólicamente. “Realizar de 30 a 60 minutos de actividad física al día notando que el corazón se mueva. Cambiar el chip en el sentido de volverse una persona activa, por ejemplo, en lugar de utilizar ascensores, subir las escaleras”, comentó.

El especialista sostuvo además que, las personas deberían evitar todo tipo de adicciones que pueden repercutir negativamente en la salud. “La recomendación es minimizar el consumo de alcohol al imprescindible para socializar en fiestas y actividades, pero intentar limitar al máximo también el tabaco, que es adictivo”, agregó.

Respecto al uso de dispositivos digitales, el mensaje de Marrugat es que “intentemos vivir una vida de pantallas, pero ordenada. Por ejemplo, el WhatsApp se mira primero en la mañana, después al mediodía y luego a la noche, no estar todo el día pegado, especialmente los niños”.