Deportes 05-04-2023

Espectacular Festival de Rugby en series menores en Linares con la participación de más de 50 niños

- Los adultos comenzaron venciendo en su debut del torneo al equipo de Old Maule

Fue una tremenda fiesta de las nuevas generaciones amantes del rugby. El primer Festival Infantil que se desarrolló en la cancha 2 del estadio Tucapel Bustamante Lastra. Más de 50 niños, disfrutaron de los conocimientos de este deporte que cada día tiene mas seguidores que lo practican.

El presidente del club de rugby, Carlos Carvajal, dijo que “fue una jornada espectacular, con un ambiente maravilloso donde esa mañana se abrieron los espacios en el estadio para diversas disciplinas deportivas como fútbol, rugby, tenis, fútbol americano. Para nosotros fue todo un desafío armar todo un evento deportivo que disfrutaron los niños y sus familias. Después tuvimos que enfrentar en nuestro primer partido de la competencia Copa Maule, al elenco de Old Maule. Fue un partido trabado al principio, pero, después nos soltamos y pudimos hacer una gran diferencia por un marcador de 41 a 19. Quedamos con algunas dudas, pero son detalles que tenemos que mejorar para corregirlos. Creo que vamos muy bien con nuestro entrenador Marcos Zúñiga y ahora a preparar el segundo partido de la fecha dos, donde también jugaremos de local, lo mas probable el domingo 16 de abril, donde recibiremos al club invitado el cuadro de Potros de San Fernando, lo que será un gran desafío, porque hace tiempo que no nos enfrentamos. Esperamos llegar en optimas condiciones para realizar una buena preparación y sumar nuevamente.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo