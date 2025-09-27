Social 27-09-2025

_Espectacular Velada Hospitalaria 2025

- La actividad se desarrolló en el gimnasio Nasim Nome

Con la competencia de Alianzas, retornó después de largo tiempo la Velada Hospitalaria, que durante muchos años fue parte principal de las actividades del Día del Hospital en la ciudad de Linares.

Este 2025 la actividad se desarrolló en el Gimnasio Nasim Nome, con la participación de las Alianzas que en cada competencia sumaban puntaje para sus respectivas candidatas a reina, en este caso Nicole Rojas (Amarilla), Yusseth Dupré (Roja) y Paola Morales (Verde).

El evento, que contó con la animación de Miguel Ángel Venegas, incluyó la competencia de barras, la recreación de musicales de películas, performance de cantantes famosos y concurso de bailes en diferentes estilos.

De esta manera, las funcionarias y funcionarios del hospital de Linares, hicieron un alto en sus actividades cotidianas, para demostrar su entusiasmo y alegría en las entretenidas competencias que fueron determinadas por la comisión organizadora.

El jurado estuvo integrado por Claudia Jorquera, Cristian Urrutia y Carlos Vásquez, quienes tuvieron una ardua tarea para determinar los puntajes para las respectivas alianzas.

Al término, el director del Hospital de Linares, Jaime Bertolotto, felicitó a los funcionarios por este espíritu de unidad y camaradería, señalando que “desde ahora vamos a mantener todos los años esta Velada como parte clave en la celebración del Día del Hospital”.



