Agricultura 25-08-2023

Especulación del mercado y menor oferta generarían alzas en el precio de las hortalizas





• Se espera que en el corto plazo algunos alimentos que se producen en las regiones afectadas por el sistema frontal puedan subir su valor, aunque no debiera ser de manera importante, explicó el economista agrario de la Universidad de Talca, Roberto Jara Rojas.





El precio de las hortalizas podría subir debido a las lluvias e inundaciones sufridas esta semana en la zona central del país. Sin embargo, no sería un alza sustancial y se generaría, principalmente, por la especulación de los consumidores como principal factor.

Así lo explicó el doctor en Economía Agraria y académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, Roberto Jara Rojas, quien detalló que las hortalizas “son cultivos anuales y gran parte de su producción está en la Séptima Región, principalmente en la provincia de Curicó, que ha sido bastante afectada por este nuevo frente de mal tiempo, entonces es de esperar que en el corto plazo disminuya un poco la oferta”.

Papas, lechugas, brócoli y coliflor serían algunos de los alimentos que podrían incrementar su precio, aunque el académico recalcó que esto no debiera ser un alza sustantiva.

“Hay que tener mucho cuidado con la magnitud del aumento de los precios, que no necesariamente son explicados por la disminución de la oferta. Generalmente hay otros factores asociados al aumento de los precios, que tienen que ver con elementos como la especulación, que se da en distintos agentes de la cadena, principalmente en la comercialización y los poderes compradores”, detalló.



MEDIDAS DE EMERGENCIA

El día martes el Presidente Gabriel Boric anunció Estado de Emergencia Agrícola para las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, lo que de acuerdo a Jara, es una disposición necesaria, puesto que “se agilizan las ayudas y permiten aumentar los presupuestos ya existentes, focalizándose donde realmente se necesitan”.

Pero recalcó que, es fundamental generar planes de más amplio alcance. “Mi critica es que estamos siempre mirando en el corto plazo, está bien y es muy necesario apoyar al sector agrícola y principalmente a los pequeños agricultores, al sector ganadero, subsidios para hacer nuevas siembras, pero tenemos que pensar en el mediano y largo plazo”, aseguró.

De acuerdo al especialista, estos eventos se enmarcan en el contexto de la variabilidad climática y continuarán ocurriendo. “Entre todos, academia, mundo político y privado, tenemos que pensar en cómo vamos a enfrentar la producción de alimentos frente a este nuevo escenario”. En ese sentido recalcó que, es fundamental generar planes que protejan la infraestructura agrícola, caminos, puentes, así como también lo que existe dentro de los predios.