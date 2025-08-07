Hoy
jueves 07 de agosto del 2025
Opinión 07-08-2025
ESPEJOS Y LABERINTOS
Carlos Cabezas Gálvez.
Escritor, poeta y ensayista chileno
En la oscuridad de la noche
vienen volando tus recuerdos
que se anidan junto a los míos,
trato en mi insomnio cerrar mi ventana
para que no entren con su silencio
a alborotar mis sueños.
… mi soledad la abre y penetran
bellos y dolorosos recuerdos.
Los sucesos de la vida
se comprimen
en un laberinto de espejos,
infinitos espejos donde cada uno
en su particular recorrido
nos trae el reflejo de los amores
y parejas que nos han amado
o hemos amado en nuestras vidas.
Revive los momentos
mágicos y amargos
que nos recuerda
cuando nos amábamos
…pensar que nos queríamos tanto.
¡Aparten de mí este laberinto!
Con sus espejos que me llevan
a la realidad de hoy
y como todos no sé
… a dónde me lleva
ni como termina.
Este dolor no es sólo mío
creo que también es compartido
dentro del espejo no hay presente
ni futuro sólo… recuerdos
tuyos y míos.
¡Ay! Amor, si nos hubiésemos amado
como nuestros corazones lo pedían
no habríamos convertido
nuestro amor
en un espejismo.
