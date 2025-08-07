jueves 07 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 07-08-2025
    ESPEJOS Y LABERINTOS
    Publicidad 12

    Carlos Cabezas Gálvez.
    Escritor, poeta y ensayista chileno



    En la oscuridad de la noche
    vienen volando tus recuerdos
    que se anidan junto a los míos,
    trato en mi insomnio cerrar mi ventana
    para que no entren con su silencio
    a alborotar mis sueños.
    … mi soledad la abre y penetran
    bellos y dolorosos recuerdos.

    Los sucesos de la vida
    se comprimen
    en un laberinto de espejos,
    infinitos espejos donde cada uno
    en su particular recorrido
    nos trae el reflejo de los amores
    y parejas que nos han amado
    o hemos amado en nuestras vidas.

    Revive los momentos
    mágicos y amargos
    que nos recuerda
    cuando nos amábamos
    …pensar que nos queríamos tanto.

    ¡Aparten de mí este laberinto!
    Con sus espejos que me llevan
    a la realidad de hoy
    y como todos no sé
    … a dónde me lleva
    ni como termina.

    Este dolor no es sólo mío
    creo que también es compartido
    dentro del espejo no hay presente
    ni futuro sólo… recuerdos
    tuyos y míos.
    ¡Ay! Amor, si nos hubiésemos amado
    como nuestros corazones lo pedían
    no habríamos convertido
    nuestro amor
    en un espejismo.
    Freddy Mora

