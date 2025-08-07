Opinión 07-08-2025

ESPEJOS Y LABERINTOS



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno







En la oscuridad de la noche

vienen volando tus recuerdos

que se anidan junto a los míos,

trato en mi insomnio cerrar mi ventana

para que no entren con su silencio

a alborotar mis sueños.

… mi soledad la abre y penetran

bellos y dolorosos recuerdos.



Los sucesos de la vida

se comprimen

en un laberinto de espejos,

infinitos espejos donde cada uno

en su particular recorrido

nos trae el reflejo de los amores

y parejas que nos han amado

o hemos amado en nuestras vidas.



Revive los momentos

mágicos y amargos

que nos recuerda

cuando nos amábamos

…pensar que nos queríamos tanto.



¡Aparten de mí este laberinto!

Con sus espejos que me llevan

a la realidad de hoy

y como todos no sé

… a dónde me lleva

ni como termina.



Este dolor no es sólo mío

creo que también es compartido

dentro del espejo no hay presente

ni futuro sólo… recuerdos

tuyos y míos.

¡Ay! Amor, si nos hubiésemos amado

como nuestros corazones lo pedían

no habríamos convertido

nuestro amor

en un espejismo.

