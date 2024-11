Nacional 02-11-2024

"Esperas que te peguen un balazo": Willy Sabor relata encerrona y dice estar "sorprendido del nivel de violencia"

Durante las últimas horas el locutor Guillermo González, más conocido como Willy Sabor, sufrió una encerrona en la comuna de Peñaflor, región Metropolitana, y aseguró que está "sorprendido del nivel de violencia", toda vez que reconoció que le querían pegar "un martillazo en la cabeza". Además, dijo que "lo único que esperas es que te van a pegar un balazo". En diálogo con T13, relató que el día de ayer "fue intenso", pues estuvo desde temprano grabando: fue al programa al que participa con el equipo de Felipe Morales y, luego, tuvo un programa en vivo y terminó "muy tarde".

Sin embargo, señaló que "nos veníamos contentos, con muchas ganas de llegar a la casa a descansar, de tomar un tecito, típico, y yo vivo acá en Talagante, entonces tomé la Autopista del Sol, tomé la decisión de tomar la Autopista del Sol, porque uno se puede ir por la Ruta 5 o la Autopista del Sol, y en la salida de Malloco, justo me llamó mi señora y empezamos a conversar, yendo hacia la casa, y vino un camión, un camión frena, se empiezan a bajar dos tipos y yo pongo marcha atrás, me tiro en reversa, y tenía otro camión atrás. Tormenta perfecta". "¿Saben ustedes lo que más me sorprendió? -continuó- El nivel de violencia. Quedé sorprendido. Ya, está bien, te van a robar el auto, te van a robar tus cosas, tu billetera, tu celular, yo tenía ropa (...) de los auspiciadores, para el programa, y claro, uno espera que le roben el auto, pero llega un momento, y es tan vulnerable, que lo único que esperas es que te van a pegar un balazo. Ese sentir, lo peor, lo más bajo, totalmente perdido en un lugar donde puede pasar cualquier cosa". El también animador, comentó, además, que cuando los sujetos llegaron a su auto comenzaron a pegarle al móvil "con unos martillos tipo combo (...) y yo decía “bueno, ¿para qué le pegan al auto si quieren llevárselo?”, me imaginaba yo, pero primero pegándole al auto, y de repente uno se da la vuelta, abre la puerta y me quería pegar un martillazo en la cabeza, y yo hago así, yo me salgo, y me empieza a pegar aquí varios combos. Estoy, incluso, medicado para que no me duela tanto". "Pero el nivel de violencia... Yo quedé impactado, y estoy choqueado, y la sensación que tengo es que vengo saliendo de una operación, vengo saliendo de algo muy terrible, vulnerable totalmente. Los tipos me dejaron botado y aparecen dos personas que me dicen “vimos todo, te queremos ayudar”, me subo al auto y nos cruzamos con Carabineros, me subo a su auto, y ahí empezó todo el trámite de hacer la denuncia y contar lesiones y todo eso", finalizó.