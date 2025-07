Política 01-07-2025

“Esta es la elección primaria con menos participación en la historia de Chile”

Senador Juan Antonio Coloma, tras triunfo de Jeannette Jara

Tras conocerse los resultados de las elecciones primarias presidenciales oficialistas las reacciones no se hicieron esperar. Fue así como el senador por la región del Maule, Juan Antonio Coloma, señaló que “no deja de ser sintomático que esta es la elección primaria con menos participación en la historia de Chile. Con menos del 10% del padrón electoral, es decir, ni siquiera uno de cada 10 chilenos participaron en esta primaria y dentro de los que sí lo hicieron, no cabe duda del poder del partico Comunista”.

El parlamentario agregó que “Jeannette Jara sacó casi los mismos votos que hace cuatro años sacó Jadue, y la diferencia es que ahora sí ganó la primaria y creo que esa fuerza del partido Comunista contrapone a la debacle del socialismo o el socialismo democrático o la centroizquierda, quienes tuvieron lejos el peor resultado electoral de su historia. Creo que eso obliga, dentro del oficialismo, a repensar cómo lo harán para adelante dentro de su convivencia, pero sobre todo eso obliga a quienes somos de oposición a entender que la segunda vuelta va a ser entre dos mujeres, entre Jeannette Jara y Evelyn Matthei”.

“Creo que ahí donde contraponer la diferencia profunda entre el proyecto de sociedad, la capacidad de resolver los problemas y avanzar hacia un Chile que se entienda, hacia un Chile que recupere el sentido común y que no se dispare en situaciones extremas como las que está planteando la candidata de ahora del gobierno”.

“Hay muchas conclusiones que sacar hacia adelante, pero no cabe duda de cualquier punto de vista, la primera noticia es la bajísima participación y por tanto la inmensa mayoría de los chilenos, más del 90% de los que no participamos en esta primaria tenemos la esperanza de que en la elección de noviembre, si podemos tener un resultado muy importante para cambiar el gobierno”, finalizó el senador Coloma.