Deportes 17-05-2025

Esta tarde :Albirrojos buscarán sumar ante Trasandino para quedar líderes

Es un partido clave. Esta tarde desde las 17:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra. Un duelo que se jugará bajo la lluvia, pero la cancha siempre tiene un buen drenaje. Quien analizó la previa del duelo, fue el Ayudante Técnico Jorge Carrasco, precisando que “tenemos a todos nuestros jugadores en condiciones, sólo Pastene está descartado. Sabemos que esta tarde tendremos a un equipo que también está en la parte de arriba, a pesar de la derrota que sufrieron la semana pasada. Vamos a ingresar con el mismo equipo que viene de igualar en Punitaqui, puesto que todos están en un gran nivel , los que comienzan y los que están en la banca, hay una competencia muy sana. Para nosotros ha sido muy complicado hacer las nóminas . Tenemos claro, que vamos a tener lluvia y estamos atentos, la cancha, tiene un buen drenaje, estará rápida por las condiciones climáticas, pero nos esforzaremos para asimilar el terreno de juego, tratar de buscar la forma de llegar al arco rival y dejar los tres puntos que nos podrían ubicar como líderes del torneo. Luego de este duelo con Trasandino, no jugamos en dos semanas. Tenemos un plantel que viene haciendo bien las cosas, muy competitivo y vamos a realizar nuestro juego para sumar, la idea y el sistema no va a variar, esperamos que sigan con este desempeño. A la espera de Rodrigo Meléndez, tenemos la confianza que podría volver, lo he visto más tranquilo, y si no vuelve, lamentablemente, en lo personal no seguiré, porque somos un equipo. Los chicos tienes ganas de dormir punteros y saltar al césped con todas las ganas, por eso es importante que tengamos un buen respaldo en las graderías”.



LA PREVIA



El equipo del “Cóndor”, viene de caer en su reducto ante Deportes Rengo. En aquella ocasión el técnico de los “verdes”, alineó con: Andrés Fernández, Reinaldo Ahumada, Rodrigo Osorio, Matías Torres, Carlos Hormazábal, José Delgado, Javier Quiñones, Rodrigo Dubó, Alejandro Henríquez, Carlos Navarrete e Ignacio Pacheco. Ingresaron también, Jhoyner Gómez por Carlos Navarrete; Santiago Salaberry, por Rodrigo Dubó y Esteban Antilef por Rodrigo Osorio. El único gol para Trasandino, fue obra de Matías Torres.



TABLA



Los albirrojos se juegan la gran opción de quedar en la cima de la tabla de posiciones si ganan esta tarde. La más probable formación que presente el Ayudante Técnico, Jorge Carrasco, podría ser con: Celso Castillo, Diego Pereira, Joaquín Aros, Flavio Rojas, David Tati, Sebastián Peñaloza, Bastian Bravo, José Molina, Benjamín Droguet, Diego Vallejos y Christian Duma.

El duelo entre los toros y el cóndor está pactado para las 17:30 en el polideportivo de la calle Rengo.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo