Deportes 24-08-2024

Esta tarde: Albirrojos con la obligación de ganar para espantar los fantasmas del descenso

- Partido con el equipo de Concón National es de seis puntos

Las derrotas le han pasado la cuenta al Depo . Una de ellas es la que tiene que ver con la asistencia al Tucapel Bustamante Lastra .Una situación que comienza a inquietar más aún en la recta final del torneo . Sumando este partido, a los albirrojos les quedan dos partidos más de anfitrión y la mayoría, 4, son en calidad de visitantes . Por eso no hay margen de error y bien lo saben los jugadores que han tenido conversaciones analizando este bajón en el rendimiento futbolístico.

El técnico, Rodrigo “Kalule” Meléndez , junto a los medios en el punto de prensa semanal , se refirió a los últimos tres encuentros: “hemos conversado en lo emocional con el plantel, porque veníamos realizando una buena campaña y en los dos últimos partidos no hemos sido el equipo que venía proponiendo, por eso es importante levantarse . Con Puerto Montt realizamos un primer tiempo muy malo y entran los fantasmas en la cabeza y eso es lo que puede acontecer . Tenemos jugadores con una trayectoria importante y es el momento de demostrarlo .Este es el partido más importante , ha sido una buena semana y eso debe reflejarse en la cancha . Queremos retomar nuestro nivel y vamos con algunas novedades en la formación . Estamos a la espera de la recuperación de Cerato , Latorre y Zúñiga . El resto de los jugadores están a disposición , estamos al debe en la finiquitacion , la tarea no será fácil , pero no queremos sufrir y hay que sumar sí o sí frente a Concón National”.

ESTADÍSTICAS

El cuadro de Concón National está con 19 puntos en la tabla , uno menos que el Depo , por eso el encuentro de esta tarde tiene una gran importancia , puesto que es un rival directo . El último cara a cara se registró en la primera rueda , partido que se disputó en el estadio Lucio Fariña , donde no hubo goles . El forastero viene de empatar en un electrizante encuentro con Osorno 3 a 3 y la última formación fue con : Esteban Kirkman, Rodrigo Reinoso, Ricardo Parra, Javier Retamales, René Zúñiga, Brian Torres, Franco Cubillos, Emanuel Arismendi, Cristian Díaz, Camilo Astroza y Christian Alba. DT: Jonathan Orellana. En este cuadro juega Camilo Astroza , linarense , jugador que se formó en la Academia San Ambrosio y que anotó los tres tantos en el partido anterior y está a préstamo de Santiago Wanderers

La posible alineación que presentaría el “kalule” Meléndez y que necesita sumar los tres puntos sería con : Gustavo Merino , Alexander Pastene , Flavio Rojas , Yonathan Suazo , Fernando Cordero, José Molina , Nicolás Forttes, Luis Oyarzo , Sebastián Peñaloza , Diego Vallejos y Felipe Escobar .

Reiterar que el match está pactado para las 17:30 horas en el polideportivo de la calle Rengo, y será dirigido por Jorge Osses .

Es de esperar que los fieles del “depo” estén presentes para apoyar en estos momentos complicados que viven los linarenses .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo