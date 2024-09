Deportes 14-09-2024

Esta tarde: Albirrojos con la obligación de sumar los tres puntos ante Osorno

- De lo contrario, comenzarían a pavimentar el regreso a los potreros

Una verdadera final se disputará esta tarde a contar de las 17:30 horas, en el Tucapel Bustamante Lastra . Un partido que perfectamente si el equipo no gana , podría catapultar a los linarenses al amateurismo . Hace rato que venimos escuchando la frase “no hay margen de error” , pero esta vez se hace más latente que nunca .

Los dirigidos por Rodrigo Meléndez vienen de farrearse- literalmente hablando- un encuentro que lo tenían en el bolsillo , con un jugador de mÁs y para variar un penal que fue desperdiciado por Zúñiga ,la semana pasada en el estadio Diaguitas de Ovalle . Lo que es peor, lo terminan perdiendo en los últimos minutos por fallas garrafales en la defensa . Las famosas desconcentraciones que le han dado vida a otros equipos . Hace un tiempo que Linares respiraba tranquilo con una buena ventaja de unidades , pero de la noche a la mañana nacieron las desaplicaciones y el bajo rendimiento de los llamados jugadores diferentes, los con experiencia, que han estado al debe en este torneo .

PREVIA

Existe una convicción al interior del plantel de que esta tarde los puntos deben quedar en casa , porque son necesarios para seguir con la esperanza de no perder la categoría . El “Kalule” , fue claro durante la semana , manifestando que “ no tenemos más margen , y tenemos que jugar con esa presión . La gente nos exigirá también y debemos estar preparados . Dios quiera que podamos volver al triunfo , porque nos ayudaría mucho para descomprimir un poco todo lo que nos ha estado sucediendo. Vuelve Diago Vallejos , y el resto esta en condiciones , excepto Maximiliano Cerato . Sabemos que Osorno no tiene nada que perder ni nada que ganar , por eso estamos obligados a demostrar actitud desde el pitazo inicial. Tenemos que canalizar esas emociones , ser fuertes , siempre pensando positivo .Quizás nos ha costado levantarnos cuando nos anotan un gol , pero esto ya no nos debiera afectar más. No hemos jugado bien , hay que cerrar los partidos con inteligencia. Debemos tener la confianza suficiente para sacar adelante un resultado . Esperamos un buen respaldo de la hinchada porque son muy importantes en estos momentos complejos donde todos debemos remar para el mismo lado”.

El duelo ante Provincial Osorno está programado para esta tarde desde las 17:30 horas , en el Tucapel Bustamante Lastra . Quien será el encargo de impartir justicia será Felipe Moya Ortega , en compañía de Wladimir Silva Cruz , Andrés Núñez Martínez y cuarto juez Juan Comas Ibarra .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo