sábado 30 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    Esta tarde: Albirrojos enfrentan partido clave con la ilusión intacta del sueño del ascenso
    Desde las 15:00 horas en el mítico ,Rubén Marcos Peralta , los dirigidos por el “Kalule” Meléndez tienen un nuevo desafío ante Osorno: ganar para seguir con la ilusión intacta con el objetivo de lograr el ascenso . Recordar que este fin de semana no juega el líder , por eso es elemental que el equipo pueda sumar los tres puntos en una superficie sintética . El plantel viajó con un día de anticipación y hubo una buena semana para este complicado match sabatino .
    PREVIA
    El volante Bryan Figueroa , dijo que fue una semana en la cual se puso énfasis en los errores: “ cuando se gana hay un clima maravilloso en el plantel , no hay que bajar los niveles , porque todos sabemos que no será fácil . Osorno está en la parte de arriba , peleando por su opción . Un duelo clave para seguir con la ilusión , está la espinita clavada por la pérdida de puntos en la primera rueda , pero nosotros queremos ganar . Tenemos claro que en esta rueda todo está en juego , ya sea arriba y abajo en la tabla de posiciones . Hemos dado énfasis en que debemos administrar mejor el balón , es un cuadro muy físico . En lo personal estamos bien y queremos ganar en Osorno”.
    José Molina , volante , señaló: “fue importante haber ganado a Santiago City, sabemos que este será un duelo trascendental y clave para nuestras pretensiones con un rival que también está luchando . Se nos han ido dando los resultados , tenemos una buena cuenta de ahorro y debemos entrar con todo para sumar en una división que es muy difícil , donde nadie te regala nada . Osorno tiene una cancha sintética grande , que nos permitirá hacer nuestro fútbol”.
    PROBABLE ONCE
    Deberían reaparecer Fernando Valdivia y José Molina , quienes ya están listos para volver al terreno de juego , aunque el “Kalule” , fiel a su estilo, no adelantó la alineación, pero esta podría ser con : Celso Castillo , Diego Pereira , Joaquín Aros, Flavio Rojas , David Tati , Fernando Valdivia , José Molina , Bryan Figueroa , Benjamín Droguett, Diego Vallejos y Cristian Duma .
    DOS ENCUENTROS
    Serán dos encuentros que se disputarán este fin de semana en el torneo de la Segunda Profesional . Esta tarde desde las 15:00 horas, Osorno recibe al Depo, con arbitraje de Benjamín Saravia, y mañana. desde 12:00 horas , Deportes Melipilla con Provincial Ovalle .
    Además, por parte del organismo del fútbol se programaron los próximos encuentros para los “toros” albirrojos . El domingo 14 de septiembre en el estadio Tucapel Bustamante Lastra , Deportes Linares con General Velásquez , desde las 17:30 horas . Y luego el 5 de octubre a las 12:30 horas Deportes Melipilla con Deportes Linares , en el estadio Soinca Bata de Melipilla .
    Gerardo Domínguez A
    Redactor Deportivo
