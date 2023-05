Deportes 13-05-2023

Esta tarde: Albirrojos obligados a ganar para alejarse del colista Concepción

- Duelo se disputará desde las 15:00 horas sin público visitante y las damas no pagan

Hoy hay que dar todo en la cancha, hasta el último suspiro. Es de esos partidos llamados de 6 puntos. Deportes Concepción está colista en la tabla de posiciones, mientras que Linares, está un peldaño más arriba. Este compromiso es vital para las pretensiones de los dirigidos por Eduardo Lobos, que esta tarde tendrá su debut oficial en la banca de los albirrojos. Tres bajas sumó el elenco de la Villa de San Ambrosio: Vallejos, Gallardo y el paraguayo Valiente.

Fue el presidente de la Corporación Alex Vásquez, quien realizó un llamado a los linarenses, que asistan al estadio: “queremos tener una buena asistencia, lamentamos que no podamos recibir público visitante, debido a que no hubo autorización, pero estamos confiados que llegará público que dará el apoyo que necesitan nuestros jugadores. Las entradas están a la venta en el estadio y en el teatro. Recordar que las damas no pagarpan entradas como un regalito para el día de las madres. El aforo es de 3 mil personas para este partido”.

El alcalde Mario Meza Vásquez señaló, por su parte, que “hoy tenemos el debut de Eduardo Lobos. El empate que se obtuvo en la semana es tremendamente importante valorarlo. Jugamos un duelo clave para escapar de las últimas posiciones, por eso queremos que los jugadores puedan sentir el aliento desde las graderías, porque deseamos que le vaya bien, que la imagen de Linares, sea positiva dentro y fuera de la cancha”.

En tanto, el técnico Eduardo Lobos, en sus primeras declaraciones en la previa del partido dijo que “necesitamos el apoyo de todos, porque es un aliciente de motivación. Estos días han sido muy intensos, lo positivo que tenemos buenas canchas para entrenar, hay cosas que se deben ir mejorando para que el club dando una estabilidad de crecimiento en todo sentido. El objetivo de este cuerpo técnico es que todos se sientan comprometidos, con ese sentido de identidad y compañerismo, hemos tenido una muy buena disposición de todos los jugadores. Lamentablemente tenemos algunas bajas, como Diego Vallejos, Matías Gallardo y Jonathan Valiente, que está recién en el reintegro y espero que contemos con sus servicios la próxima semana. No soy de dar las alineaciones de los equipos antes del compromiso, porque no debemos darle la información al equipo rival. Será un partido clave por la ubicación en la se encuentran ambos cuadros”.

Luis Oyarzo, jugador albirrojo, en la previa dijo que “la moral está bien, estamos muy motivados y esperamos esta tarde hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos”.

Finalmente, Cristian Monsalve, señaló: “estoy feliz, cumplí con las fechas, queremos ganar y tengo muchas ganas, nos vamos a esforzar por conseguir los puntos que son tan necesarios para salir de esta incómoda situación”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo