Deportes 03-06-2023

Esta tarde: Albirrojos quieren cerrar la primera rueda con un triunfo

- Partido ante Deportes Rengo se juega desde las 15:00 horas en el Tucapel Bustamante

Con la idea de finalizar una primera rueda con una victoria, el “Depo” enfrentará al equipo más ingrato de la temporada anterior, cuando ambos equipos estaban en Tercera División. Todos recordamos que fue Rengo el elenco que le quitó el invicto en su feudo y al cual los linarenses no le pudieron ganar. Pero, ahora son otros los protagonistas, en una división donde ambos están debutando. Uno con más suerte y el otro saliendo de a poco de la incomodidad que significa alejarse de los últimos lugares.

Un Linares que ha tenido un antes y un después. Con un técnico que marcha invicto, Eduardo Lobos, desde que está sentado en la banca de los maulinos. El finde semana anterior lograron la primera victoria en calidad de visitante en Los Ángeles, ante Iberia, en un partido que era clave. Lamentablemente ahora no podrán contar con su máximo goleador Felipe Escobar, que está suspendido por acumulación de cartulinas amarillas.

DEPORTES RENGO

El equipo oro y cielo, viene de gustar y golear la fecha anterior. Le dio un baile al colista Deportes Concepción, tras ganar por 5 a 0. Los tantos fueron anotados por Sebastián Céspedes, Agustín Ambiado, Byron Marque, Andrés Diaz y Benjamín Campos. Los adiestrados por Matías Garrido, disputaron el mejor partido. En los números indicar que Rengo, ha jugado en 6 oportunidades en calidad de forastero, sumando tres derrotas, dos empates y una victoria. La última alineación que presentaron en casa fue con Rodrigo Paillaqueo; Nicolás Ubilla (52 Damián Aldana), Nicolás Díaz, Adriano Romero, Agustín Ambiado; Andrés Díaz, Bryan Figueroa, Cristopher González; Jaime Droguett, Sebastián Céspedes, Sebastián Varas (62 Benjamín Campos). DT: Matías Garrido.

Se han enfrentado en 32 ocasiones, con 16 triunfos para el Depo y 9 para Rengo, con un 61% de rendimiento para Linares y 39% para Rengo. En la tabla de posiciones Rengo está más arriba con 16 puntos, en la sexta ubicación.

DEPORTES LINARES

Vuelven al Tucapel Bustamante, luego de dos fechas jugadas en calidad de forasteros, donde rescataron 4 puntos de 6. No podrán contar con el máximo artillero Felipe Escobar, que sin duda será una baja importante. Vienen de una racha de 4 partidos sin conocer la derrota.

El plantel está viviendo aires de optimismo, con una mentalidad que se refleja en los últimos encuentros tras la llegada de Eduardo Lobos, que en Los Ángeles, frente a Iberia, alineó con: Christian Fuentes; Daniel Saldaña (81 Diego Oyarzun), Alexander Pastene, Christian Latorre, Michel Quezada, José Molina, Bayrón Saavedra, Kevin Campillay (68 Cristián Monsalve), Luis Oyarzo (81 Nicolás Núñez), Álex Díaz, Felipe Escobar.

Se espera una buena asistencia de público, en las gradas ya que hubo una preventa de entradas y se pusieron a la venta con anticipación. Un grupo de hinchas en conjunto con la Corporación lanzaron una nueva campaña de socios que tiene como finalidad apoyar a la institución. Esta vez los valores son al alcance de todo bolsillo, donde la credencial de Socio General tendrá un valor de $ 30 mil pesos; Socio Adulto Mayor y Niños $ 20 mil pesos; Socio Vip $ 100 mil y Socio Platinum $200 mil pesos.

Se espera con este nuevo llamado a la comunidad, bajo el eslogan “Todos Por el Depo”, superar los mil socios.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo