Esta tarde: Albirrojos quieren derribar al líder Limache para alejarse del fantasma del descenso



Partido clave se juega desde las 15:00 horas en el Tucapel Bustamante



Sin duda que desde el pitazo inicial, no sólo habrá una presión en los jugadores por ganar sino también de la hinchada linarense que alentará con todo para que los tres puntos se queden en casa. Quizás el encuentro es con uno de los equipos más complicados. Limache, es un cuadro que está liderando la atabla de posiciones y un serio candidato para ascender a la Primera B.



Como llegan



El cuadro que dirige Víctor Rivero ha jugado 8 partidos, de los cuales ha ganado 4, empatados 3 y sólo una derrota ante Lautaro de Buin, jugando Limache en calidad de visita. Y tiene un rendimiento de un 62.5%, jugando de forastero.

La última alineación de Limache, que viene de ganar en dramático encuentro al elenco de Melipilla por 3 a 2, fue con: Cristian Campestrini, Gabriel Sarria, Rodrigo Brito, Antonio Estrada (Javier Retamales), Nicolás Muñoz, Claudio Espinoza (Matías Zamora), Diego González (Jairo Vásquez), Fabrizio Manzo, Marcelo Pérez (William Gama), Mauricio Flores (Daniel Castro), Renato Tarifeño. Los goles fueron convertidos por Matías Zamora, a los 69 y 90+4; Renato Tarifeño, 85.

Si no ganan pueden quedar colistas

Totalmente opuesto es el panorama en la otra vereda. Los albirrojos vienen de sumar dos derrotas consecutivas y saben que si no suman los tres puntos este fin de semana podrían quedar con el farol rojo encendido. El técnico Eduardo Lobos, dijo que “es un partido sumamente difícil, que tiene otra connotación porque es el puntero, es el equipo mas goleador y que no le han convertido tantos goles, tiene buenos números desde las estadísticas. Pero, como lo he mencionado desde que asumí, todos los encuentros son difíciles, nosotros tenemos la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos para salvar la categoría y ese ha sido nuestro único objetivo. Aunque los que vieron el partido ante Valdivia, fueron testigos que no creamos más de 8 ocasiones y un penal que no pudimos concretar. Te llegan tres veces y te anotan dos goles, sin duda que cuesta más asimilar la derrota. Creo que debemos estar más concentrados, por eso nos han ganado en los últimos partidos. Tenemos que tener un mensaje positivo, estuvimos siete encuentros invictos, jugar con responsabilidad ese es el concepto, estoy convencido que esta tarde lo ganamos porque depende de nosotros para mantener la categoría”.

Por su parte el jugador albirrojo Yonathan Suazo, dijo que “estamos más fuerte que nunca, a pesar de la situación que estamos. Somos conscientes que depende de nosotros. Hemos trabajo a full, para enfrentar al puntero. Ningún equipo nos ha pasado por encima. Hay que superar los errores que cometemos, para sacar adelante esta situación. Sabemos que estos partidos se definen por detalles y el que no se equivoque y este más concentrado se quedará con los tres puntos. Te reitero depende solo de nosotros y esta tarea con el apoyo de nuestro público vamos a salir a buscar el partido, para sumar los tres puntos”.

El partido ante el líder de la Segunda Profesional, Limache, está fijado para las 15:00 horas y para celebrar el día de la niñez, los niños y niñas hasta 12 años gratis.

Quien tendrá la misión de impartir justicia esta tarde será : Matías Assadi Quintana



Ingreso

Un dato importante para el encuentro de esta tarde, la hinchada del Depo, ingresará por calle Rengo, acceso principal del polideportivo. Mientras que la visita, donde se esperan cerca de 200 personas de Limache, deberá entrar por el costado sur del estadio, pasaje Los Lingues.

