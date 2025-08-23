Deportes 23-08-2025

Esta tarde: Albirrojos quieren retomar la senda de los triunfos ante Santiago City

- Dirigentes hicieron un llamado a la comunidad para que asista al estadio

La tarea de esta tarde a contar de las 15:00 horas , es sumar los tres puntos .Por muchos factores , el primero recuperar los puntos perdidos en Salamanca, segundo no dejar escapar al líder Puerto Montt , y tercero que al frente tendrá al penúltimo de la tabla de posiciones.

El equipo de Santiago City no jugó la semana pasada . El último encuentro que disputaron fue de visita en San Vicente , con el cuadro de General Velásquez , con el cual perdieron por una goleada de 4 a 1 . En esa oportunidad el técnico Rafael Celedón, formó con : Tomás Meyer, Matías Quiroz, Andrés Diaz, Nicolás Palomo, Zeredick Vega, Marco Medel, Nicolás Clavería, Matías Silva, Bastián Arias, Fabián Carmona y Andy Fuentes. Luego ingresaron Luis Hernández , por Arias ; Matías Sáez por Medel ; Miguel Ángel Arias por Fuentes ; Ignacio Mesina por Palomo y Álvaro Pilquimán por Vega . Con una campaña paupérrima donde registran solo una victoria como forasteros, donde vencieron a Rengo por 2 a 1 . En el papel un equipo accesible por donde se le mire y los toros no deberían tener problemas para ganar, aunque nunca hay que confiarse, y esos debe saberlo muy bien el técnico de los albirrojos.

“KALULE” Y LA PREVIA

En el partido jugado en la primera rueda , el triunfo fue para los linarenses por 3 a 2. Rodrigo “kalule” Meléndez , dijo que “ahora el estado de ánimo es muy positivo a pesar que hubo un resultado que no lo esperábamos como fue la derrota con Brujas de Salamanca. El equipo trabajó muy bien. Y aunque ya parece una frase cliché, hemos dado vuelta la página, y esta tarde tenemos que ganar porque es muy importante para seguir en la parte de arriba buscando la posibilidad de luchar por el ascenso” .

“Corregimos los errores, sabemos que ellos están necesitados de puntos por la ubicación en la tabla . Hemos estudiado al rival, pero nosotros debemos preocuparnos de hacer bien las cosas como lo hemos trabajado en la semana. Las bajas para el partido de esta tarde: Bastián Bravo, del que todavía estamos esperando resultados de los exámenes y quien estará afuera por un tiempo más prolongado, a lo que se suma José Molina , por acumulación de cartulinas amarillas , el resto están todos en condiciones” .

“Con respecto a la integración de los dos últimos elementos, Bastián Araya y Sebastián Painen , se han acoplado bastante bien al grupo , que tiene una calidez humana muy especial, han hecho una buena semana y están en condiciones para jugar. Una invitación al publico para que nos acompañen y apoyen desde el estadio”, manifestó el estratega.

Cabe consignar que el valor de planilla asciende a los 23 millones de pesos, mientras que el costo operacional es superior a los 40 millones de pesos. En tanto que la dirigencia espera que Jaime Valdés, tal cual lo señaló, pueda apoyar económicamente con una parte para la planilla del mes de septiembre. Es de esperar que cumpla.

LA FECHA

Son tres los encuentros que se disputarán esta tarde: Concón National con Provincial Osorno, a las 12:30 horas ; Deportes Linares con Santiago City , a las 15:00 horas ; Puerto Montt con Trasandino , 18:00 horas . Y para el domingo, San Antonio Unido con Brujas de Salamanca 12:30; Real San Joaquín con Rengo, 15:00 horas; y Ovalle con General Velásquez, a las 17:30 horas.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo





