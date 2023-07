Deportes 22-07-2023

Esta tarde: Albirrojos saltarán al césped del Tucapel con la convicción de quedarse con la victoria



Duelo ante el Almirante se inicia a las 15:00 horas



Los partidos ante Fernández Vial, siempre han sido muy complicados. De local hay una leve inclinación para los linarenses, aunque la última vez que se disputó en Talca, también en la segunda Profesional, Deportes Linares, cayó goleado por 5 a 1. No nos olvidemos que cada enfrentamiento es diferente y los dirigidos por Eduardo Lobos saben que se juegan otra final.

El cuadro aurinegro viene de caer en Concepción, frente a Melipilla y sufrió la expulsión de Matías Ávila. Se ubican en la medianía de la tabla de posiciones con 20 puntos, 5 más que los albirrojos.

Claro que la noticia la ha dado fuera de la cancha, recientemente apareció una publicación en un diario de circulación nacional, todo sin duda a raíz del último Informe Especial que se llamó “el cartel del gol” en alusión a quienes son los dueños de los clubes en el balompié rentado, vale decir las famosas SADP. Tal cual lo relata el expropietario del Vial “tuve que regalar el club”, para transformarse en la nueva institución a la sombra de Bragarnik. El Almirante cambió de dueño y acaba de nombrar un nuevo directorio con cinco argentinos. El asiento principal es de Adrián Glickman, un empresario gastronómico, y en la mesa lo acompaña su socio y amigo, Martín Iribarne, controvertido ex directivo de Rangers, La Calera, y la ANFP está inquieta por el vínculo con representantes, dicen los accionistas minoritarios, quienes agregan el criterio mercantilista y no esencialmente deportivo con el que se pueden tomar las decisiones, pero dicen que mientras el club este ordenado, las cosas podrían salir bien. Pero, entendemos que son las reglas del juego; el que pone la plata pone la música. Ellos se han fijado un plazo de cinco años para que el cuadro de Concepción esté de regreso en la Primera B.

En cambio, sabemos que, en Linares, la prioridad número uno es mantener la categoría y el próximo año ir con todo a buscar el ascenso. Por eso es súper importante que, a pesar de las inclemencias del tiempo, el público pueda asistir al estadio y alentar más que nunca a la institución. Además, que se vienen dando los resultados y bajo las órdenes de Lobos, el equipo está invicto. Ahora lo que se necesita es volver a sumar de a tres.

La última alineación que presentó el cuadro albirrojo en la Región Metropolitana fue con: Fuentes, Quezada, Parry, Pastene, Barrios, Pontoni, Molina, Oyarzo, Díaz, Escobar y Suazo.

Mientras que en la banca estuvieron los jugadores: Castillo, Saldaña, Saavedra, Vallejos, Núñez, Campillay y Campos.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo