Deportes 05-03-2023

Esta tarde: Albirrojos van en busca de sus primeros puntos en Segunda Profesional



-Partido con Lautaro de Buin se juega a las 18:00 horas en el polideportivo de la calle Rengo



Fue una verdadera teleserie que afortunadamente tuvo un final feliz. Nos referimos al Tucapel Bustamante Lastra, que estuvo en la duda hasta el día viernes. Creemos que las autoridades jugaron un papel fundamental para que la ANFP diera su visto bueno para que los albirrojos jugaran en su reducto.

Tuvieron que pasar 1239 días, para que el equipo linarense regresara al "profesionalismo" y el debut en casa ante el toqui de Lautaro de Buin, con los cuales han jugado en 6 ocasiones, con 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas.

Las estadísticas indican que ambos equipos se vieron las caras en el profesionalismo el 16 de diciembre del año 2020, encuentro jugado en la ciudad de Talca, donde los albirrojos cayeron por 2 a1 con goles para el equipo de Lautaro en los pies de Francisco Lara y Marcel Cortez. El descuento llegó a través del bíblico Aarón Araya. Dos sobrevivientes de ese equipo: el técnico Luis Pérez Franco y Héctor “conejito “Muñoz.

Pero también en el año 2018 en Tercera División, hubo un triunfo para Deportes Linares por 2 a 1 con anotaciones de Felipe Tenorio, la igualdad para Lautaro fue a través de Matías Ávila y el golazo del triunfo para Linares, fue un tiro potente y rasante a ras de hierba por el jugador Eliecer Pérez. Esa victoria fue en el Tucapel Bustamante Lastra. Recordar que ese año Deportes Linares, también ganó de visita con anotación de Parra.



Como Llegan

Los forasteros



Vienen de ganar en casa al cuadro de Rengo por 3 a1 con anotaciones de: Kevin Hidalgo, Rene Meléndez y Misael Llantén. En ese compromiso fue expulsado el jugador Eduardo Navarrete.

La formación del equipo del “toqui” fue con Andrés Jerez, Ignacio Novoa, Kevin Hidalgo, Joshoa Sotomayor, Benjamín Gómez, Misael Llantén, Gonzalo Mendiburo, René Meléndez, Diego Cuellar, Cristopher Penroz yJosé Luis Silva. El técnico Carlos Encina.

En tanto que los albirrojos debutan en su estadio tras la derrota con Real San Joaquín, en esa ocasión no pudo dirigir el técnico Luis Pérez Franco, y la responsabilidad corrió por parte de Héctor Letelier. Fue un partido muy opaco para los albirrojos que despertaron muy tarde. En aquella ocasión Deportes Linares formó con: Christian Fuentes, Martin Genskowski, Christian Latorre, Alexander Pastene, José Molina, Michel Quezada, Diego Vallejos, Daniel Saldaña, Kevin Campillay, Alex Diaz y Matías Gomara.

Se espera que para esta tarde haya novedades en la alineación que presenta el deté, que ahora si podrá sentarse en la banca. Podría ser el debut del argentino Ezequiel Marcone, que ya tiene su pase y se esperaba la misma situación para el paraguayo Jonathan Valiente.

Lo único que esperamos es que después de tanto sufrimiento por la confirmación del partido, esta tarde se pueda olvidar todos los inconvenientes y que el Depo pueda sumar sus primeros tres puntos en la Segunda Profesional. Extraoficialmente se comenta de una multa para la institución albirroja por la demora en realizar los trabajos de mejoramiento del estadio.

A no olvidar que el Plan Estadio Seguro, tiene una serie de normas y restricciones para el ingreso al estadio, como por ejemplo no se permitirá el ingreso con botellas, ni latas de bebidas, el carnet de identidad será primordial y se prohíbe el ingreso de pirotecnia al interior del reciento deportivo. Si la barra es sorprendida con estos elementos habrá una sanción para el cuadro local.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo