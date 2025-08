Deportes 02-08-2025

Esta tarde: Albirrojos van por los tres puntos frente a Concón National para mantener viva la ilusión del ascenso

-La gran duda es el goleador argentino Cristian Duma

A pesar de las precipitaciones que no han dado tregua esta semana, esta tarde desde las 17:30 horas, Deportes Linares enfrentará al elenco de Concón National, que viene de caer en su reducto ante Melipilla . En esa oportunidad el equipo fue dirigido por el ayudante técnico Orlando Gutiérrez y formó con : Pedro Pizarro , Benjamín Rivera , Bruno Liuzzi, Franco Ragusa, Sebastián “conejito” Ubilla, Kevin Araya , Esteban Luco, Mitchell Wassenne, Rodrigo Gattas, Cristian Vega y Claudio Jopia . En la tabla de posiciones están sextos con 20 puntos .Vienen de caer por la cuenta mínima, y hace tres fechas que no ganan.

BIOGRAFÍA DEL FORASTERO

En calidad de visitantes, los aurinegros han ganado a Osorno por 3 a1 ; a Brujas de Salamanca por 3 a 2 y a Rengo por 4 a 0 . Entre sus figuras destacan Franco Ragusa , con 32 años ; Sebastián Ubilla , ex Universidad de Chile , delantero de 34 años, Rodrigo Gattas , 33 años , delantero ; Claudio Jopia , lateral izquierdo , 33 años y Mitchell Wassenne , 24 años , extremo derecho .

SUBLÍDER

En el cuadro albirrojo saben que todos los partidos en esta segunda rueda son complicados . El técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez analizó el rival de esta tarde: “ esperamos contar con Duma , los exámenes salieron relativamente bien. Esperamos que no tengamos lluvia , para que la gente nos pueda acompañar , se ha hecho una buena semana y esperamos plasmarla en esta jornada . Concón , es un buen equipo , con gente de categoría . Por eso nosotros debemos estar muy concentrados para dejar los puntos en casa . Tenemos que potenciar las virtudes, las cosas buenas . La idea es que no nos mate la ansiedad , por eso hay que manejar esos momentos en el partido , con tranquilidad y no relajarse . Sin duda que el partido promete y ojalá que con al apoyo de la hinchada en las gradas podamos sacar adelante este compromiso , que es vital para que lo que estamos viviendo”.

El match ante el equipo de Concón National se juega esta tarde a las 17:30 horas, en el Tucapel Bustamante Lastra .

La próxima semana no habrá futbol y el partido frente a Brujas de Salamanca , está programado para el viernes 15 de agosto desde las 15:00 horas en el estadio municipal de Salamanca 2 .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo