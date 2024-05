Deportes 11-05-2024

Esta tarde: albirrojos y aurinegros se enfrentan en el Tucapel Bustamante Lastra buscando recuperarse en el torneo

- Además, será el debut en casa del “Kalule” Meléndez

Esta tarde desde las 15:00 horas, los linarenses necesitan sumar los tres puntos ante Fernández Vial. Tienen claro que no será un rival fácil, porque también los del almirante están pasando por un mal inicio de campeonato.

Kalule Meléndez, en la previa, dijo que “ tenemos que seguir mejorando algunas cositas y potenciando las cosas buenas que se hicieron en Osorno, porque tenemos que buscar la solidez en todos los sectores del campo de juego. El equipo titular no debiese tener tantas variaciones en relación a la última presentación. Las competencias internas siempre mejoran los rendimientos individuales y eso hace que lo colectivo también funcione mucho más y haya una lucha, sana, interna de querer estar en la titularidad o entre los citados y eso ayuda a subir los niveles. Si repasamos el partido con Osorno, tuvimos más problemas en la táctica fija porque marcamos de manera zonal, pero hay que ir reparando esos baches. Estamos muy contentos con el rendimiento de los sub21”.

¿EL RIVAL?

“Vial es un cuadro que está en una posición incómoda, al igual que nosotros, somos dos equipos que estamos necesitados de buenos resultados. Tiene buenos jugadores, con ideas muy claras, por eso nosotros tenemos que estar bien preparados y no confiarnos para hacer lo que hemos trabajado y realizar durante el duelo. La concentración es fundamental para no pasar susto”.

“Siempre la motivación debe estar inserta en ellos y lo han hecho notar. Un ejemplo lo que pasó en Osorno, donde nos convierten el gol casi en el epílogo y los jugadores tuvieron la capacidad de salir adelante sobreponiéndose y buscar la igualdad. En lo emocional fue muy valioso, por eso es trascendental que la gente nos acompañe esta tarde, el jugador número 12 es fundamental, para que pueda levantar al equipo, en los momentos de dificultad que se puedan presentar en los 90 minutos”, indicó el estratega.

En tanto el jugador Cristian Latorre, dijo que “fue una semana muy tranquila, con el objetivo de sumar los tres puntos ante Fernández Vial. No han sido fáciles lo partidos porque en la defensa hay que estar despiertos ante cualquier situación. Esperamos que el público nos acompañe porque es un duelo clave para nuestras pretensiones de escapar de estas posiciones y meternos en la medianía de la tabla de posiciones”.

Agregar que el Kalule, podría repetir la oncena ante Provincial Osorno, que logró un valioso punto en calidad de forastero.

Los próximos partidos del Depo, luego del Vial, serán: el 17 de mayo ante San Antonio Unido, a las 19:00 horas en el municipal de La Pintana; posteriormente Trasandino en el Tucapel Bustamante Lastra, sábado 25 de mayo, a las 15:00 horas, partido con el cual se cierra la primera rueda .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo