Deportes 03-08-2024

Esta tarde: Deportes Linares quiere derribar al sublíder del campeonato

- Partido se disputará desde las 17:30 horas en el Tucapel Bustamante Lastra

Una determinación que nos cuesta digerir , y que tendrá repercusiones en las arcas albirrojas . El hecho de no jugar con público visitante , decisión que adoptó la delegación provincial y Carabineros . Según ellos , había algunos antecedentes que los llevó a ejecutar esta medida , vale decir que el duelo de esta tarde se disputará solamente con gargantas linarenses .

COMO LLEGAN

Los lilas vienen de ganar en el estadio Lucio Fariña al cuadro de Concón National, con anotaciones de Brayan Valdivia , a los 2 minutos, y Sebastián Silva , en los descuentos . El elenco que dirige Manuel Suárez , en ese partido formó con : Nicolás Araya; Levit Béjar (81’ Dilan Acevedo), Sebastián Silva, Lautaro Rigazzi, Felipe Saavedra; Kevin Flores, Fabrizio Manzo, Brayan Valdivia (69’ Mauro Lopes); Ulises Ojeda (64’ Fabián Núñez), Ignacio Mesías, Gabriel Vargas (69’ Carlos Escobar). En su camino registran solo tres derrotas , cinco empates y ocho victorias . Con 27 goles a favor y 17 en contra , con una diferencia de +10 . El último compromiso que perdieron fue frente a General Velásquez , en el mes de mayo . Con Deportes Linares han jugado dos partidos este año , una victoria en Concepción , por el torneo, y una derrota por la Copa Chile , donde los albirrojos los eliminaron de este evento . O sea, van 1 a 1 en confrontaciones.

“KALULE” SIGUE INVICTO

En la otra vereda está el Depo , que viene de realizar excelentes presentaciones en esta segunda rueda , con dos victorias y un empate . Linares empató ante el líder Melipilla , y pudo haber ganado, porque jugó gran parte del partido con superioridad numérica . Fue Nicolás Forttes , quien le regaló la alegría a los linarenses.

Los once del técnico Rodrigo “kalule” Meléndez en ese encuentro ante los “potros” de Melipilla , fue con : Gustavo Merino , Flavio Rojas , Alexander Pastene, Yonathan Suazo , Axel Cortés , Maximiliano Cerato , Diego González , Luis Oyarzo, Diego Vallejos , Carlos Soza y Felipe Escobar . En la banca estuvieron Fuentealba, Peñaloza, Schultz, Latorre y Droguett (que lamentablemente se despidió del plantel por la lesión), Forttes y Zúñiga .

Los albirrojos están en la octava posición con 20 puntos a tres de Osorno y están invictos en esta segunda rueda . Precisamente el estratega, “Kalule” Meléndez analizó al rival en la previa: “ es un equipo muy completo , donde tendremos que estar bien alineados y cuando poseamos el balón debemos tener la tranquilidad de generar ocasiones . A pesar que nos hemos enfrentado en varias ocasiones , todos los partidos son diferentes , por eso estaremos bien concentrados , para no dar espacio al rival . Es importante para las pretensiones nuestras seguir sumando para alejarnos del fondo . Hay que seguir mejorando en algunos aspectos , pero lo he conversado con mis dirigidos . Y ojalá que nuestros hinchas nos acompañen , porque es vital sentir su apoyo desde las gradas” .

El compromiso de esta tarde será dirigido por Cristian Galaz , en compañía de Rodrigo Jara , Sebastián Castro y Juan Comas



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo