Deportes 15-10-2022

Esta tarde : Deportes Linares quiere mantener la paternidad ante Osorno



Con novedades en la formación esperan seguir con la ilusión del ascenso



Con aplausos y una conversación motivadora el plantel linarense dirigido por Luis Pérez Franco, finalizó la preparación para el partido de esta tarde en la ciudad de Osorno. En la región de Los Lagos, el cuadro linarense no conoce de derrotas en esta temporada. El último partido se disputó en el mes de mayo, donde el “Depo”, venció por 2 a 0.



La previa



Carlos Svec, el jugador diferente de los albirrojos, está de regreso y será uno de los claves para el duelo de esta tarde: “estamos muy optimistas y contentos porque nuevamente estaré de titular. La tabla está muy estrecha, tenemos que salir a ganar porque es la única fórmula de seguir en el camino del ascenso y ojalá hoy pueda anotar”.

Bastián “Terry” Muñoz, en relación a los partidos frente a Osorno, dijo:“creo que será un duelo clave, hemos ganado los tres últimos partidos que jugamos con ellos, para eso trabajamos en la semana y es de esperar que podamos desarrollar nuestro juego”.

Para el portero de Linares, Sebastián “chino” Aravena “trabajamos muy bien durante toda la semana, pensando en un partido que será complicado con un equipo que viene ganando. La semana anterior derrotó a Unión Compañías. Tienen tres jugadores que son fundamentales en el mediocampo que son gravitantes. Nosotros no hemos ganado en los últimos tres partidos, por eso queremos sumar para seguir liderando la tabla”.

Finalmente, el técnico Luis Pérez Franco, dijo que “a pesar de haber ganado a Osorno, en los últimos compromisos, este cuarto cara a cara no será fácil. Ellos están muy motivados tras los últimos triunfos, para nosotros también es un duelo clave para seguir como lideres y esperamos estar a la altura esta tarde”.

La más probable formación, aunque todavía no ha sido ratificada por el técnico, podría ser con: Sebastián Aravena, en portería; defensa Bastián Muñoz, Ítalo Müller, Christian Latorre, Ivo Fernández, Sergio Bobadilla, Diego Ríos, Pablo Olivares, Cristian Monsalve, Thomas Osorio y Héctor Muñoz.

Un tema muy preocupante es el del arbitraje, esperamos que esta tarde la mediocridad de los jueces en los últimos encuentros no aparezca en el estadio Rubén Marcos de la ciudad de Osorno .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo