Deportes 07-11-2026

Esta tarde: Deportes Linares tiene otra final y toda una ciudad sueña con la Primera B

Esta tarde no se juega solamente un partido de fútbol. Se juega una ilusión, se defiende una camiseta y se alimenta el sueño de miles de hinchas que quieren volver a ver al Depo en el fútbol grande. Desde las 19:00 horas, el Tucapel Bustamante Lastra será una verdadera caldera albirroja, con aforo completo y una hinchada que promete convertirse en el jugador número doce.

Llegó el momento de volver a encontrarnos con nuestra pasión. Llegó la hora de dejar de lado cualquier preocupación y concentrar todas las energías en esos noventa minutos que pueden marcar un capítulo trascendental en esta apasionante liguilla de ascenso.

Deportes Linares afrontará esta tarde una nueva final en su camino hacia la Primera B. Y vaya que tiene importancia este compromiso, porque los albirrojos llegan instalados en lo más alto de la tabla de posiciones, luego de conseguir una valiosa victoria frente a Los Ciudadanos, resultado que les permitió quedarse con el liderato y alimentar aún más la ilusión de toda una ciudad.

La respuesta de la fanaticada no se hizo esperar. El llamado realizado por los medios de comunicación encontró eco en una hinchada que sabe que este es el momento de acompañar, respaldar y empujar al equipo. Las entradas se agotaron y el recinto de calle Rengo lucirá sus mejores galas para recibir a un público que quiere ser protagonista de esta historia.

Y es que el hincha albirrojo sabe perfectamente que estos son los partidos que se deben ganar. No basta con estar arriba en la clasificación, tampoco alcanza con mirar de reojo lo que puedan hacer los demás. La tarea principal está en casa, en nuestra cancha y ante nuestra gente. Conseguir los tres puntos es fundamental para continuar dependiendo de nuestras propias fuerzas y no tener que entrar a sacar cuentas con los resultados de los otros protagonistas de la liguilla.

UNA REVANCHA QUE TIENE SABOR ESPECIAL

Al frente estará Concón National, un rival que ya dejó una espina clavada en la primera rueda de esta etapa de ascenso. En aquella oportunidad, el conjunto visitante se quedó con la victoria por 3 a 1, con anotaciones de Luco, Vargas y Cerda, mientras que Aros convirtió el descuento para los linarenses.

Por eso, el compromiso de esta tarde tiene un ingrediente adicional: la posibilidad de cobrarse revancha deportiva y demostrar que este Deportes Linares tiene argumentos futbolísticos y anímicos para seguir luchando por el objetivo.

El elenco visitante viene de igualar frente a Brujas de Salamanca y cuenta con jugadores que ya conocen esta competencia. En aquella presentación, su entrenador Orlando Gutiérrez dispuso la siguiente formación: Cristian Fuentes; Marcos Velásquez, Valentín Demateis, Luis Vargas y Kevin Araya; Bastián Bravo, Cristián Vega y Alexis Ugarte; Diego Opazo, Esteban Luco y Byron Navarro.

Será un rival que seguramente intentará complicar las aspiraciones albirrojas, pero también tendrá que enfrentarse a un escenario especial: un Tucapel Bustamante Lastra repleto, con miles de gargantas alentando y con una ciudad que quiere celebrar.

LA HINCHADA YA HIZO SU PARTE, AHORA LE TOCA AL DEPO

Hay algo que no se puede desconocer: la gente respondió. El aforo completo es una muestra concreta del compromiso de una fanaticada que entiende que el ascenso no se consigue solamente desde la cancha. También se construye desde las tribunas, con aliento, sacrificio, acompañamiento y ese sentimiento tan particular que despierta la camiseta albirroja.

Hoy no habrá espacio para el silencio. Cada pelota dividida, cada recuperación, cada ataque y cada oportunidad de gol deberán encontrar el respaldo de una hinchada que quiere ver a sus jugadores dejando el alma por estos colores.

Porque el Depo no está solo. Detrás de cada futbolista hay una ciudad que espera, una familia que acompaña, un hincha que hace esfuerzos para estar presente y una historia deportiva que merece seguir escribiendo páginas importantes.

Eso sí, hay que tener los pies sobre la tierra. El fútbol no se gana antes de jugarlo y ningún rival debe ser subestimado. La concentración, la actitud, el orden y la contundencia serán fundamentales para sacar adelante una tarea que exige máxima responsabilidad.

El resto de los equipos jugará sus respectivos compromisos este domingo, por lo que Deportes Linares tendrá esta tarde la posibilidad de defender su condición de puntero y meter presión en la lucha por el ascenso. Pero primero hay que hacer lo propio: jugar bien, luchar cada balón y quedarse con una victoria que puede valer muchísimo.

CALDERA ALBIRROJA

El reloj marcará las 19:00 horas cuando el árbitro Gastón Philipe Noriega dé el pitazo inicial en el Estadio Tucapel Bustamante Lastra. Desde ese instante comenzará una batalla deportiva en la que los albirrojos deberán demostrar que están preparados para asumir la responsabilidad de ser protagonistas de esta liguilla.

Será una tarde para dejar la garganta en las tribunas, para levantar los brazos, para sufrir cuando sea necesario y para celebrar cada conquista como si fuera la última. Una tarde para recordar por qué somos hinchas de estos colores y por qué nunca dejamos de creer.

Linares tiene una oportunidad importante. El equipo está arriba, la gente está comprometida y la ilusión está más viva que nunca. Ahora es momento de transformar ese entusiasmo en fútbol, entrega y goles.

Que los jugadores sientan el respaldo desde el calentamiento. Que sepan que detrás de ellos hay una ciudad empujando en una misma dirección. Que cada uno entienda que esta camiseta tiene historia y que defenderla significa entregarlo todo.

¡Vamos, Deportes Linares! ¡A defender la punta, a buscar la revancha y a dar otro paso hacia ese sueño llamado Primera B!

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

